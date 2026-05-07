ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 00:16
07.05.2026 22:37

Προσάραξη θαλαμηγού κοντά στον Πόρο – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Προσάραξη θαλαμηγού με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου Τροιζηνίας, ενώ στο σκάφος παρουσιάστηκε και εισροή υδάτων.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και είναι καλά στην υγεία τους.

Στην περιοχή έσπευσαν ένα πλωτό του Λιμενικού, δύο επιβατηγές λάντζες και ιδιώτης δύτης για την παροχή συνδρομής. Οι καιρικές συνθήκες ήταν καλές.

