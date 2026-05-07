ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 00:16
07.05.2026 23:59

Λούλα μετά τη συνάντηση με Τραμπ: «Η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδύσεις στον ορυκτό της πλούτο»

«Πολύ ικανοποιημένος» δήλωσε ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Ο Λούλα έκανε λόγο για μια σημαντική συνάντηση τόσο για τη Βραζιλία όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ αναφέρθηκε στις επενδύσεις, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στη χώρα του και στις σχέσεις Ουάσινγκτον – Αβάνας.

«Σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα, δήλωσε σήμερα ότι είναι «πολύ ικανοποιημένος» μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

«Θεωρώ πως ήταν μια σημαντική συνάντηση για τη Βραζιλία και σημαντική επίσης για τις ΗΠΑ. Ανέκαθεν θεωρούσα ότι μια φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Και παρατηρήσατε ότι όταν ο πρόεδρος Τραμπ είναι γελαστός, είναι καλύτερα από όταν είναι συνοφρυωμένος», δήλωσε ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα σε συνέντευξη Τύπου.

Ανοιχτή σε επενδύσεις η Βραζιλία

Ο Λούλα ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ πως η Βραζιλία είναι ανοικτή σε επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον ορυκτό πλούτο της χώρας.

Με τον τρόπο αυτό, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος έστειλε μήνυμα οικονομικής συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες που παρουσιάζει ο τομέας των φυσικών πόρων.

Οι εκλογές στη Βραζιλία και η στάση Τραμπ

Αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο στη Βραζιλία, ο Λούλα εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν θα επιχειρήσει να ασκήσει την παραμικρή επιρροή.

«Θεωρώ πως θα συμπεριφερθεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ, αφήνοντας τον βραζιλιάνικο λαό να αποφασίσει για το πεπρωμένο του», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόθυμος να μεσολαβήσει για Ουάσινγκτον και Αβάνα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δήλωσε επίσης ότι ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ πως είναι πρόθυμος να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος τού είπε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο εισβολής στην Κούβα.

