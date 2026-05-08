«Έχασα τον κόσμο μου»: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της αδελφής του Νικήτα μετά την κηδεία

Με λόγια που προκαλούν συγκίνηση, η αδελφή του 21χρονου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια του 54χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, αποχαιρέτησε δημόσια τον αδικοχαμένο αδελφό της.

Λίγες ώρες μετά την κηδεία, η Κατερίνα Γεμιστού δημοσίευσε στα social media μια κοινή τους φωτογραφία, συνοδεύοντάς τη με ένα συγκλονιστικό μήνυμα.

«Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο.. αλλά εγώ, εγώ έχασα τον κόσμο μου.. καλό ταξίδι στο φως ζωή μου, που έφυγες και με άφησες εδώ μόνη μου μα γώ δε σου κρατώ κακία γιατί ξέρω πως θα με προσέχεις από εκεί πάνω. Σαγαπω καλή αντάμωση αντράκι μου..», έγραψε η αδελφή του 21χρονου.

