«Αν επέστρεφε το παιδί του ας σκότωνε το δικό μου» – Σπαραγμός στην κηδεία του Νικήτα στην Κρήτη 

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε η κηδεία του Νικήτα Γεμιστού στον Χώνο Μυλοποτάμου. Η οικογένεια του οργισμένη έδιωξε τους αστυνομικούς από την εκκλησία, ρωτώντας τους “πού ήταν” όταν το παιδί τους δολοφονούταν.

Ο πατέρας του Νικήτα είπε χωρίς να κρύψει τη φόρτιση του ότι το βράδυ του τροχαίου είχε πει στον 54χρονο ότι θα προτιμούσε να είναι ο γιος του στη θέση του παιδιού του.

Ας ήταν το παιδί μου στη θέση του

«Όταν συναντηθήκαμε στο νοσοκομείο, όταν έγινε το ατύχημα του είπα ότι προτιμούσα να είναι το παιδί μου σκοτωμένο παρά το δικό του» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι πένθησε τον Γιώργο (το γιο του δολοφόνου) τρία χρόνια. «Έχω να πάω τρία χρόνια σε χαρές, πενθούσα το παιδί τρία χρόνια».

Τρεις απόπειρες

Για τις συνεχόμενες παρενοχλήσεις του 54χρονου προς το γιο του είπε. .«Κοιμόμουν στον καναπέ με τα παπούτσια γιατί τον περίμενα να έρθει, και περίμενα μήπως μας πάρει τηλέφωνο να πάω να τον προστατέψω. Και μου έχει κάνει τρεις απόπειρες να μου σκοτώσει το παιδι. Έχουμε κάνει τρεις καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα της Αμμουδάρας. Έχει κάποιον που τον καλύπτει»

Τέλος ανέδειξε την ματαιότητα της πράξης του, σχολιάζοντας λιτά, «αν ήταν να γυρίσει το παιδί του πίσω ας σκότωνε το παιδί μου».

Πώς συνέβη το τροχαίο

Η αδελφή του Νικήτα Γεμιστού υποστήριξε ότι το τροχαίο που άνοιξε τον κύκλο του αίματος δεν προκλήθηκε λόγω της επικίνδυνης οδήγησης του αδελφού του.

«Ήταν 18 χρονών και είχε μόλις πάρει δίπλωμα. Δέχθηκε να πάρει το αυτοκίνητο ενός άλλου παλικαριού που είχε πιει. Ο νεαρός ο άλλος ήθελε να πάει μαζί του στο αυτοκίνητο, ο αδελφός μου δεν ήθελε. Ήταν άπειρος οδηγός είχε το δίπλωμα ένα μήνα. Εκεί που το οδόστρωμα είναι κακό και κάνει τις λακούβες ο αδελφός μου πάτησε φρένο. Το αυτοκίνητο ήταν παλιό, δεν είχε αμορτισέρ, δεν ήξερε πως να το χειριστεί. Πάτησε φρένο του έφυγε το αυτοκίνητο. Δεν ισχύει ότι ο αδελφός μου έκανε κόντρες και έτρεχε με 180 χλμ. Δεν πήγαινε με πάνω από 100. Ούτε είχε πιε. Το παλικάρι ταλαιπωρήθηκε 19 μέρες, ο αδελφός μου ένα χρόνο».

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο του 2023 που σκοτώθηκε ο γιος του δράστη της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού

Δολοφονία στην Κρήτη: Οι συγγενείς έδιωξαν τους αστυνομικούς από το χωριό την ώρα της κηδείας του Νικήτα

Ο 54χρονος εμβολίζει το αμάξι του Νικήτα και τον πυροβολεί 6 φορές – Βίντεο ντοκουμέντο