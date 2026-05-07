Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο του 2023 που σκοτώθηκε ο γιος του δράστη της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού

Βίντεο ντοκουμέντο από τη νύχτα του τραγικού δυστυχήματος την 20ή Οκτωβρίου 2023, όταν ο γιος του Κώστα Παρασύρη έχασε τη ζωή του στο Ηράκλειο και ξεκίνησε το γαϊτανάκι που κατέληξε στην τραγωδία με τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού, φέρνει στο φως το Cretalive.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε ως συνοδηγός ο 17χρονος Γιώργος Παρασύρης, ενώ στο τιμόνι βρισκόταν ο τότε 18χρονος Νικήτας. Το όχημα κινείται στην παραλιακή λεωφόρο όταν, όπως φαίνεται στα πλάνα, ξεφεύγει της πορείας του και προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα.



Από την πρόσκρουση ο 17χρονος υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και έδωσε μάχη για τη ζωή του επί 19 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζελείου όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.



Στο ίδιο τροχαίο είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Νικήτας, ο οποίος επίσης χρειάστηκε να νοσηλευθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όταν συνήλθε και άνοιξε τα μάτια του, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν για τον φίλο του, τον Γιώργο. Ο 21χρονος φέρεται να επιζητούσε την εκδίκαση της υπόθεσης καθώς ήλπιζε, όπως έλεγε, ότι ο πατέρας του Γιώργου θα καταλάβαινε ότι δεν έφταιγε εκείνος και θα μαλάκωνε την στάση του απέναντι στο φίλο του γιου του.

Δεν πρόλαβε, όμως, καθώς τον βρήκαν πρώτα οι σφαίρες του πατέρα του φίλου του.

Οι συγγενείς έδιωξαν τους αστυνομικούς από το χωριό την ώρα της κηδείας του Νικήτα

Λίγο νωρίτερα, στον Χώνο Μυλοποτάμου γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, που δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, στο Ηράκλειο.

Την ώρα που συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούσαν τον 21χρονο, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν στο χωριό γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών του αδικοχαμένου νεαρού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, συγγενείς του Νικήτα επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο.

Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν έκαναν τίποτα.

Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».

Η οικογένεια του Νικήτα είχε απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», ανέφεραν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.

Ο επικήδειος που συγκλόνισε

Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος, συγκλόνισε μιλώντας για τον άδικο θάνατο του Νικήτα.

Μάλιστα κάλεσε τους παρευρισκόμενους, απευθυνόμενος και σε όλους τους κατοίκους της Κρήτης να δώσουν μια υπόσχεση μετά τον χαμό του 21χρονου. «Αυτή είναι σήμερα μια υπόσχεση για τον Νικήστρατο. Πως δεν θα ξανακουστεί κανένας πυροβολισμός, για κανέναν λόγο. Γιατί δεν είναι αυτή η ανδρεία της Κρήτης, δεν είναι αυτή η γενναιότητα της Κρήτης, δεν είναι αυτή η ταυτότητα της Κρήτης. Αλλά αυτή είναι η λεβεντιά της Κρήτης, να στέκεσαι δίπλα στον άλλο, όχι μόνο στις χαρές του μα και όταν πονά».

«Νικήστρατε, σήμερα σου απευθύνω εγώ μια συγνώμη, μεγάλη, από όλους μας, για όσα κάναμε και όσα δεν κάναμε. Και σε παρακαλώ από εκεί ψηλά, να μην πάψεις παιδί μου, μαζί με άλλου αγγέλους να φωτίζεις τα σκοτάδια της δικής μας ζωής , για να γεννά ο τόπος μας ζωή και όχι θάνατο», κατέληξε ο μητροπολίτης.

Με μαντινάδες αποχαιρέτησε τον Νικήτα, η μικρή του αδερφή Μαρία Γεμιστού. Η ίδια άλλωστε είχε καλέσει συγγενείς και φίλους να φέρουν «μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα!».

Αμέσως μετά οι Κρητικοί καλλιτέχνες Νικομανώλης Νύκταρης και Γρηγόρης Σαμόλης τραγούδησαν για τον αδικοχαμένο Νικήτα.

Ο Νικήτας έπεσε νεκρός από τα πυρά του 54χρονου πατέρα του 17χρονου φίλου του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του τον Νοέμβριο του 2023 στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με τον 21χρονο στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

