Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-0: LIVE η μεγάλη μάχη για το Champions League

Ολυμπιακός και Αϊντχόφεν «μονομαχούν» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός «καίγεται» για βαθμούς, καθώς μετά από 3 αγώνες έχει μόλις ένα βαθμό, από την ισοπαλία της πρεμιέρας με την Πάφο, ενώ έχει ηττηθεί εκτός έδρας από την Μπαρτσελόνα και την Άρσεναλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

17′ 1-0 o Ολυμπιακός με τον Ζέλσον

1′ Έναρξη του αγώνα

Οι 11άδες

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Γκαρθία, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Ταρέμι

Αϊντχόφεν: Κόβαρ, Ντεστ, Σχάουτεν, Γκασιορόφσκι, Σαλάχ-Εντίν, Σαϊμπαρί, Μάουρο Ζούνιορ, Φέιρμαν, Μαν, Τιλ, Πέρισιτς

Στον πάγκο: Όλιχ, Σμόλενααρς, Ομπίσπο, Φλαμίνγκο, Πέπι, Γουάνερ, Ντριουέχ, Μπαϊρακτάρεβιτς, Μπόαντου, Σιλντίγια, Ναγκάλο

