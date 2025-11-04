search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025
04.11.2025 18:58

Ρονάλντο: Σύντομα θα αποσυρθώ – Θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό

04.11.2025 18:58
KRISTIAN_RONALDO
AP

Περισσότερες λεπτομέρειες από τη συνέντευξή του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε σήμερα, 4/11, ο Πιρς Μόργκαν.

Μία από τις ερωτήσεις που έθεσε ο Βρετανός δημοσιογράφος στον Πορτογάλο επιθετικό ήταν πότε σχεδιάζει να αποσυρθεί, με τον Ρονάλντο να αποκαλύπτει ότι σχεδιάζει σύντομα να «κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια»

«(Θα αποσυρθώ) σύντομα, αλλά νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος. Θα είναι δύσκολο, φυσικά. Θα είναι δύσκολο, ναι. Πιθανότατα θα κλάψω, ναι. Ναι, είναι φυσιολογικό. Και είμαι κάποιος που κλαίει εύκολα. Δεν καταπνίγω τα συναισθήματά μου. Είμαι ειλικρινής. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Θα είναι δύσκολο, αλλά προετοιμάζομαι για το μέλλον μου από τότε που ήμουν 25, 26, 27 ετών. Νομίζω, λοιπόν, ότι θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτή την πίεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρονάλντο.

Ρονάλντο: Το τέλος τη καριέρας του και η επόμενη μέρα

Απαντώντας στο αν υπάρχει κάτι που μπορεί να γεμίσει το κενό που θα δημιουργηθεί στη ζωή του, αφήνοντας το ποδόσφαιρο, ο Ρονάλντο τόνισε ότι: «Τίποτα, νομίζω. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με την έκκριση αδρεναλίνης που νιώθουμε στο ποδόσφαιρο όταν σκοράρουμε ένα γκολ. Όπως είπα, όλα έχουν μια αρχή και ένα τέλος. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι έτοιμος, νομίζω.

 Αλλά έχω άλλα πάθη. Θα έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θα έχω περισσότερο χρόνο για την οικογένειά μου, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου, ειδικά την Μπέλα, η οποία είναι τριών ετών, και έχει αρχίσει να μου λείπει όταν ταξιδεύω και περνάω τόσες πολλές μέρες στο ξενοδοχείο με την ομάδα».

Η καθοδήγηση της καριέρας του γιου του, Κριστιάνο Τζούνιορ, Κριστιανίνο, θα αποτελέσει σίγουρα ένα άλλο κίνητρο που θα βρει ο CR7 όταν σταματήσει να παίζει ποδόσφαιρο. Ο γιος του κέρδισε το Κύπελλο Συνομοσπονδιών με την ομάδα κάτω των 16 ετών της Πορτογαλίας, το δεύτερο τρόπαιό του στις κατηγορίες νέων.

«Είναι ένα είδος ώθησης. Θέλω να ακολουθήσω τον Κριστιάνο Τζούνιορ επειδή βρίσκεται σε αυτό το σημείο της ζωής του όταν κάνεις κάποια ηλίθια πράγματα. Είναι φυσιολογικό, επειδή έκανα το ίδιο. Θέλω να είμαι με τον Ματέο, ο οποίος επίσης αγαπά το ποδόσφαιρο. Θέλω να είμαι περισσότερο οικογενειάρχης, πιο παρών», είπε σχετικά ο Ρονάλντο.

