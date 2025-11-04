Μπάσκετ: Ανακοινώθηκε κι επίσημα η παραμονή Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας ανδρών στο μπάσκετ.
Εδώ και μέρες είχε διαρρεύσει ότι θα συνεχίσει ο Kill Bill στο πόστο, καθώς πρόσφατα έγιναν συζητήσεις της ΕΟΚ με τους ανθρώπους της Μονακό, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να συνεργαστούν οι δύο πλευρές.
Ετσι, ο Σπανούλης θα παραμείνει τεχνικός της εθνικής με πρώτη υποχρέωση στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, κόντρα στη Ρουμανία και την Πορτογαλία
Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:
«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών».
Διαβάστε επίσης:
Ο Αντετοκούνμπο… σώπασε τους Πέισερς στην Ιντιάνα με buzzer beater (video)
Champions League: Ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν, ψάχνει απεγνωσμένα τη πρώτη του νίκη
Θρήνος στο σερβικό ποδόσφαιρο: Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο προπονητής της Ράντνιτσκι (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.