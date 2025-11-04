Μπάσκετ: Ανακοινώθηκε κι επίσημα η παραμονή Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής 

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας ανδρών στο μπάσκετ.

Εδώ και μέρες είχε διαρρεύσει ότι θα συνεχίσει ο Kill Bill στο πόστο, καθώς πρόσφατα έγιναν συζητήσεις της ΕΟΚ με τους ανθρώπους της Μονακό, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να συνεργαστούν οι δύο πλευρές.

Ετσι, ο Σπανούλης θα παραμείνει τεχνικός της εθνικής με πρώτη υποχρέωση στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, κόντρα στη Ρουμανία και την Πορτογαλία

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών».

