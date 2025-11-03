search
ΤΡΙΤΗ 04.11.2025 00:38
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

03.11.2025 23:49

Θρήνος στο σερβικό ποδόσφαιρο: Κατέρρευσε την ώρα του αγώνα και πέθανε σε ηλικία 44 ετών ο προπονητής της Ράντνιτσκι (Video)

Σοκ και βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο της Σερβίας ο ξαφνικός θάνατος του προπονητή της Ράντνιτσκι 1923, Μλάντεν Ζίζοβιτς, ο οποίος κατέρρευσε την ώρα του αγώνα με τη Μλάντοστ Λουτσάνι, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Στο 20ό λεπτό του αγώνα, ο 44χρονος προπονητής αισθάνθηκε ξαφνικά αδιαθεσία κοντά στον πάγκο της ομάδας του. Αμέσως, οι ιατρικές ομάδες των δύο συλλόγων έσπευσαν να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, με τις προσπάθειες ανάνηψης να συνεχίζονται για αρκετή ώρα. Παρά την άμεση κινητοποίηση, ο Ζίζοβιτς μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε κοντινό νοσοκομείο, όμως δυστυχώς δεν τα κατάφερε και λίγα λεπτά αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τα σερβικά μέσα υπέστη καρδιακή προσβολή.

Η τραγωδία είχε σοκαριστικό αντίκτυπο στους παίκτες, τους προπονητές, τους θεατές και τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Η αναμέτρηση διεκόπη αμέσως, ενώ όλοι παρακολουθούσαν αμήχανα και συγκλονισμένοι τα δραματικά γεγονότα στον αγωνιστικό χώρο. Παίκτες και θεατές έβαλαν τα κλάματα, αδυνατώντας να πιστέψουν το μέγεθος της τραγωδίας.

Ο Μλάντεν Ζίζοβιτς είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Ράντνιτσκι μόλις πριν από δέκα ημέρες, και ήταν ένας από τους πλέον σεβαστούς προπονητές της σερβικής ποδοσφαιρικής σκηνής. Στο παρελθόν, υπήρξε διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και είχε προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ήταν επίσης πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, γεγονός που κάνει την απώλεια ακόμα πιο τραγική.

