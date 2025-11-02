Super League: Μόνος στην κορυφή ο ΠΑΟΚ, στο -1 ο Ολυμπιακός, 3η η ΑΕΚ με Πινέδα, έχασε επαφή με την κορυφή ο ΠΑΟ

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1 μετά και την 9η αγωνιστική.

Σκοράροντας δύο φορές μέσα στα πρώτα 21 λεπτά, ο ΠΑΟΚ νίκησε σα σε προπόνηση με 5-0 τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, διατηρώντας το αήττητο στο πρωτάθλημα μετά από 9 αγωνιστικές (7-2-0) και απολαμβάνοντας τη μοναξιά της κορυφής στη Super League με +1 από τον Ολυμπιακό.

Η είδηση του αγώνα είχε ονοματεπώνυμο: Μαγκομέντ Οζντόεφ. Πριν από μία εβδομάδα ο 32χρονος σκόραρε δύο φορές επί του Βόλου στο 3-0 και απόψε το επανέλαβε απέναντι στα «λιοντάρια», με το δεύτερο (21′) και τρίτο γκολ που σημείωσε το 74′. Είχε ανοίξει το σκορ στο 3′ με το αυτογκόλ του Καρασαλίδη, για να διαμορφώσουν το τελικό σκορ δύο από τις αλλαγές του Λουτσέσκου, ο Γιακουμάκης στο 81′ και ο Μπιάνκο στο 89′, με το πιο όμορφο γκολ της αναμέτρησης.

Παραλίγο «αυτόχειρας» ο Ολυμπιακός

Σε ένα παιχνίδια για γερά νεύρα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 του Άρη στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» το Σάββατο, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των Ντάνιελ Ποντένσε (49’) και Μεχντί Ταρέμι (60’) έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που αφενός είχε την τύχη με το μέρος της, αφετέρου κατάφερε να αντέξει με παίκτη λιγότερο στο τελευταίο 20λεπτο, λόγω της αποβολής του Γκουστάβο Μάνσα (73’). Οι Θεσσαλονικείς μείωσαν με το πέναλτι του Λορέν Μορόν (74’) όμως δεν έφτασαν στην ισοφάριση παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν στη συνέχεια.

Ο Πινέδα λύτρωσε την ΑΕΚ

Μια ΑΕΚ χωρίς ουσία, φλύαρη στο μεγαλύτερο μέρος του ματς και αρκετά προβλέψιμη, λυτρώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Ορμπελίν Πινέδα. Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον μαχητικό Παναιτωλικό στην OPAP Arena, στο προτελευταίο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League κι επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά τις ήττες από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ταυτόχρονα διατήρησε την επαφή της με την κορυφή, με -4 από τον ΠΑΟΚ και -3 από τον δεύτερο Ολυμπιακό.

Πέρασε και από τη Λάρισα ο Λεβαδειακός

Ούτε στη Λάρισα σταμάτησε η εξαιρετική πορεία του Λεβαδειακού στη φετινή Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου επικράτησε 2-0 της ΑΕΛ, με σκόρερ τον Πεντρόσο στο 17΄ και τον Συμελίδη στις καθυστερήσεις, επανήλθε στις νίκες μετά από δύο σερί ισοπαλίες και ισοβαθμεί στην τέταρτη θέση της κατάταξης με τον Βόλο (την άλλη ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος), έχοντας συγκεντρώσει 15 βαθμούς σε εννέα αγώνες. Οι «βυσσινί», που είχαν δύο δοκάρια με τον Πασά, δεν μπόρεσαν να δώσουν συνέχεια στην παρθενική νίκη τους την προηγούμενη αγωνιστική (επί του Πανσερραϊκού) και παραμένουν στα χαμηλά… πατώματα.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 1-0 στο Βόλο και έχασε επαφή με την κορυφή

Το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» αποδεικνύεται σε… κρανίου τόπο φέτος για τον Παναθηναϊκό, καθώς μετά την ήττα του απ’ την Κηφισιά στο γήπεδο της Μαγνησίας στις 14 Σεπτεμβρίου (3-2), ηττήθηκε το βράδυ του Σαββάτου κι από τον Βόλο με 1-0 στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Super League και χάνει πλέον κάθε επαφή με τις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο Λάζαρος Λάμπρου στο 23’ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-0 για τη θεσσαλική ομάδα, με τον Παναθηναϊκό να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά να μην βρίσκει ξανά δίχτυα.

Η Κηφισιά πέρασε από το Περιστέρι με Παντελίδη και Αντονίσε

Οι «συνήθεις ύποπτοι» της Κηφισιάς (Τεττέη-Παντελίδης)… χτύπησαν και στο Περιστέρι. Η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο, στο δεύτερο χρονικά ματς της 9ης αγωνιστικής της Super League, επέστρεψε στα «τρίποντα» μετά από τρεις αγωνιστικές, ενώ παράλληλα δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να πανηγυρίσουν την πρώτη εντός έδρας νίκη τους. Παντελίδης – μετά από… σόλο και σουτ του Τεττέη – και Αντονίσε ήταν οι σκόρερ των φιλοξενούμενων στο 52′ και 56′, ενώ για τους Περιστεριώτες μείωσε ο Τσαντίλας στο 80′.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος – Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός – Άρης 2-1

ΑΕΛ – Λεβαδειακός 0-2

Πανσερραϊκός – ΠΑΟΚ 0-5

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 3/11

Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)

ΠΑΟΚ 23 Ολυμπιακός 22 ΑΕΚ 19 Λεβαδειακός 15 Βόλος 15 Άρης 12 Κηφισιά 12 Παναθηναϊκός 12 -8αγ. Ατρόμητος 9 Παναιτωλικός 8 ΑΕΛ 7 Πανσερραϊκός 5 ΟΦΗ 3 -7αγ. Αστέρας Τρίπολης 3 -8αγ.

*Ο ΟΦΗ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση τριών βαθμών

