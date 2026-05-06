Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία εξαγριωμένος ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει τον 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο Έρνι Ντόσιο, κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν της Αφρικής.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα, καταγράφεται ο ελέφαντας να αρπάζει αρχικά τον Ντόσιο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα με μανία, μέχρι τη στιγμή όπου ο 75χρονος δεν εμφανίζει πλέον κανένα σημάδι ζωής. Το περιστατικό, αν και είχε γίνει γνωστό από προηγούμενες ημέρες, επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της δημοσίευσης του βίντεο.

🤯🚨😱 TRAGEDIA EN ÁFRICA.- Muere el millonario y cazador Ernie Dosio de 75 años de edad, fue pisoteado por una manada de elefantes en Gabón. Cazaba en Okanda cuando fue sorprendido por 5 elefantas con su cría. El guía resultó gravemente herido. pic.twitter.com/mQedWSeTgW — Reporte Nacional (@NacionalReporte) April 28, 2026

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στα μέσα Απριλίου, στην έρημο της αφρικανικής χώρας, όπου είχε βρεθεί ο Ντόσιο στο πλαίσιο κυνηγετικής εξόρμησης – σαφάρι. Ο Ντόσιο συμμετείχε σε οργανωμένη κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να είχε κόστος που έφτανε τα 40.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα δέχθηκε επίθεση από ένα μικρό κοπάδι πέντε θηλυκών ελεφάντων που είχαν μαζί τους τα μικρά τους. Οι ελέφαντες, αντιλαμβανόμενοι απειλή από την ανθρώπινη παρουσία, αντέδρασαν επιθετικά, με έναν εξ αυτών να ορμά εναντίον των κυνηγών, ανάμεσά τους και ο Ντόσιο. Ο 75χρονος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και δέχθηκε την επίθεση του ζώου.

Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται η υπόλοιπη ομάδα να απομακρύνεται έντρομη από το σημείο, χωρίς να στρέφεται πίσω για να διαπιστώσει την τύχη του Ντόσιο.

Ποιος ήταν ο Έρνι Ντόσιο

Ο Έρνι Ντόσιο είχε χτίσει φήμη ως μανιώδης κυνηγός, με μεγάλη συλλογή τροπαίων από άγρια ζώα, τα οποία διατηρούσε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στην κατοικία του στην Καλιφόρνια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες, ενώ είχε κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ernie Dosio, un millonario californiano, murió recientemente en África.



Solía ​​ir de caza. En esta ocasión, fue aplastado por cinco elefantas que protegían a una cría.



Quedó destrozado. Su familia está conmocionada y no comprende lo sucedido. 👇🏽 pic.twitter.com/dfdRI5Qysa April 24, 2026

Παράλληλα, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., η οποία διαχειρίζεται περίπου 12.000 στρέμματα αμπελώνων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

BREAKING: Millionaire big game hunter Ernie Dosio was trampled to death by five elephants while hunting a rare antelope in central Africa. A classic case of fucking around and finding out! Go elephants! 🐘 pic.twitter.com/AcUtMHf5Fp — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) April 24, 2026

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο Ντόσιο «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του τελούνταν στο πλαίσιο νόμιμων προγραμμάτων διαχείρισης της άγριας ζωής.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Καλιφόρνια, ενώ πίσω του αφήνει τη σύντροφό του και δύο παιδιά.

