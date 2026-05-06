ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 23:03
06.05.2026 21:30

Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που ελέφαντας ποδοπατά μέχρι θανάτου Αμερικανό εκατομμυριούχο κυνηγό σε σαφάρι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα σοκαριστικό βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία εξαγριωμένος ελέφαντας επιτίθεται και σκοτώνει τον 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο Έρνι Ντόσιο, κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν της Αφρικής.

Στο οπτικό υλικό, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας τα τελευταία 24ωρα, καταγράφεται ο ελέφαντας να αρπάζει αρχικά τον Ντόσιο με την προβοσκίδα του και στη συνέχεια να τον ποδοπατά επανειλημμένα με μανία, μέχρι τη στιγμή όπου ο 75χρονος δεν εμφανίζει πλέον κανένα σημάδι ζωής. Το περιστατικό, αν και είχε γίνει γνωστό από προηγούμενες ημέρες, επανήλθε στο προσκήνιο λόγω της δημοσίευσης του βίντεο.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στα μέσα Απριλίου, στην έρημο της αφρικανικής χώρας, όπου είχε βρεθεί ο Ντόσιο στο πλαίσιο κυνηγετικής εξόρμησης – σαφάρι. Ο Ντόσιο συμμετείχε σε οργανωμένη κυνηγετική αποστολή με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια φέρεται να είχε κόστος που έφτανε τα 40.000 δολάρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα δέχθηκε επίθεση από ένα μικρό κοπάδι πέντε θηλυκών ελεφάντων που είχαν μαζί τους τα μικρά τους. Οι ελέφαντες, αντιλαμβανόμενοι απειλή από την ανθρώπινη παρουσία, αντέδρασαν επιθετικά, με έναν εξ αυτών να ορμά εναντίον των κυνηγών, ανάμεσά τους και ο Ντόσιο. Ο 75χρονος δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως και δέχθηκε την επίθεση του ζώου.

Μάλιστα, στο βίντεο διακρίνεται η υπόλοιπη ομάδα να απομακρύνεται έντρομη από το σημείο, χωρίς να στρέφεται πίσω για να διαπιστώσει την τύχη του Ντόσιο.

Ποιος ήταν ο Έρνι Ντόσιο

Ο Έρνι Ντόσιο είχε χτίσει φήμη ως μανιώδης κυνηγός, με μεγάλη συλλογή τροπαίων από άγρια ζώα, τα οποία διατηρούσε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους στην κατοικία του στην Καλιφόρνια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ελέφαντες, ρινόκεροι, λιοντάρια, λεοπαρδάλεις και ζέβρες, ενώ είχε κυνηγήσει σχεδόν όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., η οποία διαχειρίζεται περίπου 12.000 στρέμματα αμπελώνων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία. Άνθρωποι από το περιβάλλον του τον περιέγραψαν ως ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στον χώρο του κυνηγιού, με σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Σύμφωνα με μαρτυρία, ο Ντόσιο «κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει όπλο» και οι δραστηριότητές του τελούνταν στο πλαίσιο νόμιμων προγραμμάτων διαχείρισης της άγριας ζωής.

Η σορός του μεταφέρθηκε στην Καλιφόρνια, ενώ πίσω του αφήνει τη σύντροφό του και δύο παιδιά.

