Αφρική: Εκατομμυριούχος κυνηγός ποδοπατήθηκε και σκοτώθηκε από αγέλη ελεφάντων

Ένα σαφάρι στην κεντρική Αφρική κατέληξε σε τραγωδία για έναν Αμερικανό εκατομμυριούχο κυνηγό μεγάλων θηραμάτων, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από πέντε ελέφαντες την ώρα που κυνηγούσε μικρές δασικές αντιλόπες.

Ο 75χρονος Έρνι Ντόσιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα από την Καλιφόρνια με μεγάλη συλλογή κεφαλών εξωτικών ζώων στο σπίτι του, ποδοπατήθηκε θανάσιμα από τα ζώα.

Ο επιχειρηματίας συμμετείχε σε οργανωμένο κυνήγι μαζί με επαγγελματία οδηγό στο πυκνό δάσος της Γκαμπόν, σε ένα «καρτέρι» αξίας 30.000 λιρών.

Είχε αφιερώσει δεκαετίες στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, έχοντας σκοτώσει στο παρελθόν ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, βουβάλια και λιοντάρια σε διάφορες περιοχές της Αφρικής, ενώ στις ΗΠΑ κυνηγούσε σχεδόν κάθε είδος άγριου ελαφιού.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στο τροπικό δάσος Λόπε-Οκάντα, όταν η ομάδα του ήρθε αντιμέτωπη με πέντε θηλυκούς ελέφαντες που βρίσκονταν μαζί με ένα μικρό.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες, το μεγαλύτερο είδος θηλαστικού της στεριάς, μπορούν στα θηλυκά να φτάσουν τα 3,6 μέτρα ύψος, βάρος σχεδόν τεσσάρων τόνων και ταχύτητα έως 40 χλμ/ώρα.

Η τρομαγμένη αγέλη επιτέθηκε τόσο στον Ντόσιο, όσο και στον συνεργάτη του. Τα ζώα, καλά κρυμμένα μέσα στην πυκνή βλάστηση, εμφανίστηκαν «σαν από το πουθενά», εκτοξεύοντας αρχικά τον συνεργάτη του στον αέρα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το όπλο του μέσα στους θάμνους. Στη συνέχεια οι ελέφαντες στράφηκαν στον Ντόσιο, ο οποίος κρατούσε μια καραμπίνα, και τον ποδοπάτησαν μέχρι θανάτου.

Ποιος ήταν ο Έρνι Ντόσιο

Ο Ντόσιο ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands, που διαχειρίζεται έναν αμπελώνα 12.000 στρεμμάτων στο Μοντέστο και παρέχει υπηρεσίες σε τοπικά οινοποιεία.

Συμμετείχε ενεργά στη Λέσχη Σαφάρι του Σακραμέντο, ήταν ισόβιο μέλος της ομάδας California Wildfowl και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Οινοπαραγωγών του Λόντι.

Παράλληλα, κατείχε τον τίτλο του «Μεγάλου Ελαφιού» (Great Elk) στους Elks της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια, μια φιλανθρωπική οργάνωση με 1.900 παραρτήματα και περίπου 750.000 μέλη στις ΗΠΑ.

Συνταξιούχος κυνηγός από το Κέιπ Τάουν, που τον γνώριζε προσωπικά, ανέφερε: «Ο Έρνι κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει τουφέκι και έχει πολλά τρόπαια από την Αφρική και τις ΗΠΑ. Παρά τις αντιδράσεις για το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όλα τα κυνήγια του Έρνι ήταν αυστηρά αδειοδοτημένα και νόμιμα και είχαν καταγραφεί ως δράσεις διατήρησης για τον έλεγχο του αριθμού των ζώων. Ενώ βρίσκονταν στο δάσος, ο Έρνι και ο επαγγελματίας κυνηγός του αιφνιδίασαν πέντε θηλυκούς δασικούς ελέφαντες με ένα μικρό. Νιώθοντας απειλή, οι ελέφαντες τους επιτέθηκαν αμέσως».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Ντόσιο ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην Αφρική, σημειώνοντας πως, παρά την ενασχόλησή του με το κυνήγι, υποστήριζε ένθερμα την προστασία της φύσης και είχε σημαντική φιλανθρωπική δράση.

Το ζήτημα της επιστροφής της σορού του βρίσκεται σε εξέλιξη, με την πρεσβεία των ΗΠΑ και την οικογένειά του στην Καλιφόρνια να έχουν αναλάβει τις διαδικασίες.

