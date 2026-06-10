Πανελλαδικές: Πού θα κινηθούν οι βάσεις – Πού αναμένεται πτώση

Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές.

Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα, δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.

Σημειώνεται, ότι η βαθμολόγηση των Πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και το αδιάβλητο των εξετάσεων, μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων – όλα, δηλαδή, τα κριτήρια που διατηρούν ‘ακλόνητο’ το θεσμό των Πανελλαδικών επί δεκαετίες.

Που θα κινηθούν οι βάσεις

Η τελική διαμόρφωση των βάσεων δεν εξαρτάται μόνο από το αν τα θέματα κρίθηκαν εύκολα ή δύσκολα.

Στην εξίσωση μπαίνουν οι βαθμολογικές επιδόσεις στο σύνολό τους, ο αριθμός των εισακτέων, οι συντελεστές βαρύτητας, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλά και οι επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά δελτία. Για τον λόγο αυτό, η ίδια επίδοση μπορεί να έχει διαφορετική επίδραση από σχολή σε σχολή, ανάλογα με τη ζήτηση και τη θέση κάθε τμήματος στον χάρτη των προτιμήσεων.

Με βάση τα πρώτα δεδομένα, η εικόνα που διαμορφώνεται δεν είναι ενιαία για όλα τα επιστημονικά πεδία.

Στις σχολές υψηλής ζήτησης διαφαίνονται τάσεις σταθερότητας, καθώς το ενδιαφέρον των υποψηφίων παραμένει ισχυρό.

Αντίθετα, σε τμήματα μεσαίας ή χαμηλότερης ζήτησης, οι βάσεις ενδέχεται να υποχωρήσουν σε σχέση με πέρσι, εφόσον οι επιδόσεις των υποψηφίων κινηθούν χαμηλότερα ή περιοριστεί ο αριθμός όσων υπερβούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Πού βαθμολογούνται τα γραπτά των Πανελλαδικών

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφιοι.

Έτσι, ένα γραπτό από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας.

Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας.

Με την παραλαβή τους στα Βαθμολογικά Κέντρα, τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσής τους με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο.

Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.

Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100), χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία, που έχει αποδώσει ο συνάδελφός τους.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διόρθωσης, ο βαθμός καλύπτεται με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο πριν το γραπτό παραδοθεί στον δεύτερο βαθμολογητή.

Η πρώτη βαθμολόγηση πραγματοποιείται με κόκκινο στυλό, ενώ η δεύτερη με πράσινο. Οι δύο εκπαιδευτικοί καταγράφουν τόσο τη συνολική όσο και την επιμέρους βαθμολογία στα προβλεπόμενα σημεία του τετραδίου.

Πότε παρεμβαίνει τρίτος βαθμολογητής

Ένα από τα βασικά «δίχτυα ασφαλείας» της διαδικασίας είναι η αναβαθμολόγηση.

Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο αρχικών βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες.

Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις.

Στα Βαθμολογικά Κέντρα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Οι βαθμολογητές λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε βαθμολογητής μπορεί να αναλάβει έως 300 γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και έως 300 για δεύτερη, ενώ το ελάχιστο πλήθος γραπτών που χρεώνεται είναι συνήθως 60.

Αναμφίβολα το πιο απαιτητικό και σύνθετο ως προς τη βαθμολόγηση μάθημα, θεωρείται διαχρονικά εκείνο της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Σε αντίθεση με τα μαθήματα όπου οι απαντήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική ή η Χημεία, η αξιολόγηση του παραγωγικού λόγου απαιτεί κρίση και ποιοτική εκτίμηση, επιχειρηματολογία, συνοχή, δομή, γλωσσική επάρκεια και πρωτοτυπία σκέψης.

Για τον λόγο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες και πραγματοποιούνται δοκιμαστικές βαθμολογήσεις πριν ξεκινήσει η μαζική διόρθωση των γραπτών.

Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκπαιδευτικές πηγές, η διαδικασία βαθμολόγησης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας.

Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η διόρθωση των γραπτών της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν σταδιακά όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε, το μάθημα του οποίου η βαθμολόγηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι εκείνο της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικοί έλεγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρονται από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση της εικόνας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και μάθημα.

Σε ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας εκτιμάται ότι οι άριστες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει και τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής.

Ωστόσο, παρά τα πρώτα αυτά δεδομένα, ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των βαθμολογικών στοιχείων.

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου.

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