Ηράκλειο: Τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

Σε τρεις προσαγωγές για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης τον περασμένο Μάρτιο, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με το cretalive, πρόκειται για έναν πατέρα και τον γιο του, βοσκούς στο επάγγελμα. Παράλληλα, έχει προσαχθεί και ένας εργαζόμενός τους, επίσης βοσκός.

Όλοι είναι κάτοικοι της περιοχής και φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές με τον 49χρονο πρόεδρο της κοινότητας.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με αγροζημιές και οι προσαγωγές που φέρεται να έγιναν το πρωί, έχουν να κάνουν με πρόσωπα που διατηρούν ζώα στην περιοχή.

«Κλειδί» το πόρισμα του ιατροδικαστή

Η επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί της Τετάρτης (10/6) ξεκίνησε λίγα 24ωρα μετά την έκθεση του ιατροδικαστή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος και κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία» για όσα συνέβησαν την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο 49χρονος έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι (πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου), τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη είχε βρει αρχικά ζαλισμένο και αιμόφυρτο η σύζυγός του στο σπίτι τους

Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου και κατέληξε στις 23 Μαρτίου.

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