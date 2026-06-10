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10.06.2026 10:59

Χανιά: Χειροπέδες σε 42χρονο μετά την καταγγελία της συζύγου του για βιασμό – 6 νόμιμες καραμπίνες στο σπίτι του

10.06.2026 10:59
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42χρονος συνελήφθη στα Χανιά για κακοποίηση της συζύγου του, μετά την καταγγελία της εναντίον του.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr η 35χρονη κατήγγειλε ότι δέχεται σωματική και λεκτική βία αλλά και απειλές από τον σύζυγό της.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 35χορνη φέρεται να υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση ήδη από το 2016.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 35χρονης, όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της 7ης Ιουνίου με τον 42χρονο σύζυγό της να προχωρά σε γενετήσιες πράξεις χωρίς την θέλησή της, προκαλώντας και μώλωπες στα χέρια της.

Οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 42χρονο βρήκαν στο σπίτι του και έξι καραμπίνες που κατείχε νόμιμα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 12:39
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