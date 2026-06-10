Χατζηδάκης: Οι 3 παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική – Τι θα γίνει στον Κηφισό

Τρεις βασικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αττική προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ 100,3 εστιάζοντας στην παράκαμψη του Κηφισού, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την υπόγεια σύνδεση της Κατεχάκη με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

«Η παράκαμψη του Κηφισού, δηλαδή η σύνδεση των αξόνων Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών – Κορίνθου χωρίς – όπως γίνεται σήμερα – να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας θα είναι ένα από τα πρώτα έργα στα οποία θα εφαρμοστεί ο θεσμός των προτύπων προτάσεων», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.

Δηλαδή η δυνατότητα, που παρέχεται σε μία εταιρεία να προτείνει την κατασκευή ενός έργου, την οποία ακολουθεί η διενέργεια διαγωνισμού και η ανάθεση του έργου στο μειοδότη.

«Χρειάζεται όμως περαιτέρω προετοιμασία για το εν λόγω θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι η διαχείριση της κυκλοφορίας στον Κηφισό. Το τρίτο, η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό, και η σύνδεση της λεωφόρου Κατεχάκη – Καρέα μέσω τούνελ με την λεωφόρο Βουλιαγμένης».

«Και οι τρεις πρωτοβουλίες δεν βρίσκονται απλά στο επίπεδο της έκθεσης ιδεών. Ωστόσο έχουν τεχνική περιπλοκότητα και απαιτείται περαιτέρω προεργασία που πιστεύω δεν θα αργήσει», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Εκτός από την τεχνική συνθετότητα δεν πρέπει να υποτιμάται ότι για όλα τα έργα απαιτούνται χρήματα. Και για τη σύνδεση της λεωφόρου Κύμης με τον Κηφισό, έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός αλλά υπάρχει δημοσιονομική πίεση.

Παρά τη μόνιμη αύξηση των σχετικών κονδυλίων κατά 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα διαθέσιμα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα αιτήματα. Συνεπώς είναι απαραίτητο να γίνεται μια στάθμιση», τόνισε.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, είναι σε εξέλιξη συζητήσεις του ΔΕΔΔΗΕ με τα συναρμόδια υπουργεία για τη διαχείριση των έργων, που σχετίζονται με τα υπόγεια δίκτυα και τη σχετική ενόχληση των κατοίκων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανήγγειλε επίσης εξελίξεις μέσα στον Ιούλιο στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.

Στόχος, όπως είπε, είναι η αύξηση της ανακύκλωσης και ο περιορισμός του όγκου των σκουπιδιών που θάβονται και τις λύσεις στην κατεύθυνση αυτή τις επεξεργάζεται η Περιφέρεια σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση, να μην έχουμε ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Στις περισσότερες περιοχές της χώρας το θέμα έχει επιλυθεί. Στο λεκανοπέδιο είναι πιο σύνθετο, αλλά μέσα στον Ιούλιο θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και θα προχωρήσουμε γιατί το θέμα είναι πιεστικό.

Η παλιά μονάδα της ΕΜΑΚ στη Φυλή θα εκσυγχρονιστεί, η δεύτερη μονάδα στο Σχιστό θα προχωρήσει με ΣΔΙΤ. Μέρος της εξίσωσης είναι και η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Θα υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα αγοράζουν σκουπίδια για να τα αξιοποιούν στην παραγωγή ενέργειας, όπως γίνεται και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».

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