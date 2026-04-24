ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.04.2026 22:16
24.04.2026 20:40

Ελπίδες για πρόοδο στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ – Ο Τραμπ στέλνει Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν, προτάσεις καταθέτει ο Αραγτσί

islamabad_DIAPRAGMATEFSIS

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί για το Πακιστάν, όπου θα έχουν συνομιλίες με το Ιράν, είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, το Ιράν ήταν εκείνο που ζήτησε μια απευθείας συνάντηση.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς «θα βρίσκεται σε ετοιμότητα» στις ΗΠΑ, συνέχισε η Λέβιτ.

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, αν χρειαστεί αλλά πρώτα ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί και θα αναφέρουν στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», είπε στην εκπομπή “America Reports”.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το CNN, o Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δεν σχεδιάζει προς το παρόν να μεταβεί στο Πακιστάν, δεδομένου ότι ούτε ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Ιράν, Μοχάμεντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, συμμετέχει, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Ο Γκαλιμπάφ θεωρείται εσωτερικά από τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ιράν και ομόλογος του Βανς.

Οι ΗΠΑ έχουν δει “πρόοδο” τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική πλευρά και ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε.

Έφτασε στο Ισλαμαμπάντ η ιρανική αντιπροσωπεία

Η ιρανική αντιπροσωπεία που θα συμμετάσχει στις συνομιλίες με τους εκπροσώπους των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου έφτασε στο Πακιστάν, ανέφεραν δύο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Reuters.

Στο μεταξύ, από το Κατάρ, έγινε γνωστό ότι ο εμίρης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι συζήτησε τις εξελίξεις τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του εμιράτου, το Κατάρ θα συνεχίσει να συντονίζεται με τους εταίρους του, στηρίζοντας τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Tansim, o Αραγτσί δεν θα διαπραγματευτεί με τους Αμερικανούς, αλλά απλώς θα συναντηθεί με τους Πακιστανούς μεσολαβητές για να συζητήσει τους προβληματισμούς της Τεχεράνης.

Οι Πακιστανοί μεσολαβητές αναμένουν ότι θα υπάρξει ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσαν οι κυβερνητικές πηγές.

Οι πηγές πρόσθεσαν ότι μια αμερικανική ομάδα logistics και ασφάλειας βρίσκεται ήδη στο Ισλαμαμπάντ για να διευκολύνει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Η παρουσία του Αραγτσί με περιορισμένη αντιπροσωπεία υποδηλώνει τον ευαίσθητο χαρακτήρα των διαβουλεύσεων, οι οποίες –εφόσον επιβεβαιωθούν– θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης σε ένα ιδιαίτερα εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επρόκειτο να ξεκινήσουν συνομιλίες στην πακιστανική πρωτεύουσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τα σχέδια αποστολής του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στο Ισλαμαμπάντ την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί θα ξεκινήσει σήμερα ένα ταξίδι που περιλαμβάνει επισκέψεις στο Ισλαμαμπάντ, στο Μουσκάτ και στη Μόσχα, μετέδωσε ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

“Ο σκοπός αυτής της επίσκεψης είναι να διεξαγάγει διμερείς διαβουλεύσεις, και να συζητήσει τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, καθώς και την τελευταία κατάσταση στον πόλεμο που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς εναντίον του Ιράν”, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

