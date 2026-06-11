Τέσσερις ελληνικές παραλίες στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026

Στη λίστα με τις 100 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026 συγκαταλέγεται η παραλία της Αγίας Άννας στη Νάξο, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Corona Beach 100, όπως παρουσιάστηκε από τη βρετανική εφημερίδα The Sun.

Η λίστα περιλαμβάνει ακόμη τρεις ελληνικές παραλίες, το ροζ Ελαφονήσι στην Κρήτη, το Πορί στο Άνω Κουφονήσι καθώς και το Σαρακήνικο στη Μήλο.

Σαρακήνικο @Unsplash

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με βάση τρία κριτήρια:

Την τοπική κουλτούρα, τη σύνδεση με τη φύση και την αισθητική του τοπίου.

Ελαφονήσι @Unspash

Νέα διάκριση για τη Νάξο

Αυτή η νέα διεθνής αναγνώριση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά πρόσφατων αφιερωμάτων της The Sun για τη Νάξο, μέσα από τα οποία το δημοφιλές μέσο έχει αναδείξει το νησί ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς διακοπών στην Ευρώπη. Σε προηγούμενο εκτενές δημοσίευμά της, η εφημερίδα περιέγραψε τη Νάξο ως έναν προορισμό που συνδυάζει «λευκές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά και εντυπωσιακά φυσικά τοπία», προβάλλοντας ιδιαίτερα τις παραλίες Πλάκα, Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα και Άγιος Γεώργιος, αλλά και τον αυθεντικό χαρακτήρα του νησιού, που παραμένει αναλλοίωτος παρά τη διεθνή αναγνώρισή του. Παράλληλα, έγινε αναφορά στη μοναδική συνύπαρξη θάλασσας, πολιτισμού, γαστρονομίας και ιστορίας, με ιδιαίτερη μνεία στην εμβληματική Πορτάρα, τη Χώρα και την πλούσια αγροτική παράδοση της Νάξου.

Η νέα προβολή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τη λίστα απαρτίζουν παραλίες από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κροατία, την Ελλάδα, την Τουρκία, το Μαρόκο, την Ταϊλάνδη, το Ηνωμένο Βασίλειο και πλήθος ακόμη χωρών από την Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική. Η παρουσία της Νάξου στην κατάταξη αναδεικνύει όχι μόνο τη φυσική ομορφιά του προορισμού αλλά και τη διαχρονική αξία των ελληνικών νησιωτικών τοπίων στη διεθνή ταξιδιωτική αγορά.

«Η Νάξος αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους πιο πολυδιάστατους προορισμούς του Αιγαίου, προσφέροντας ένα σπάνιο συνδυασμό εκτεταμένων αμμωδών παραλιών, ορεινών χωριών, παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, πολιτιστικών μνημείων, γαστρονομικών εμπειριών και αυθεντικής φιλοξενίας. Το φυσικό τοπίο της εναλλάσσεται αρμονικά από τις χρυσαφένιες ακτές και τους αμμόλοφους στις εύφορες κοιλάδες και στις κορυφές του Ζα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις για ποιοτικές και βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες. Η Αγία Άννα, με τα γαλαζοπράσινα νερά, τη χρυσή άμμο και την αίσθηση γαλήνης που αποπνέει, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυθεντικής ομορφιάς που έχει καταστήσει τη Νάξο αγαπημένο προορισμό επισκεπτών από όλον τον κόσμο», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

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