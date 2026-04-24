O Τραμπ επαναφέρει το εκτελεστικό απόσπασμα για τις θανατικές ποινές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζει την προσπάθεια για την επιτάχυνση των ομοσπονδιακών υποθέσεων θανατικής ποινής, μέσω της επέκτασης των τρόπων εκτέλεσης ώστε να συμπεριληφθεί και η θανατική ποινή με εκτελεστικό απόσπασμα.

«Μεταξύ των ενεργειών που ελήφθησαν είναι η επανα-υιοθέτηση του πρωτοκόλλου θανατηφόρας ένεσης που χρησιμοποιήθηκε κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ», ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή, «η επέκταση του πρωτοκόλλου ώστε να συμπεριλάβει πρόσθετους τρόπους εκτέλεσης, όπως το εκτελεστικό απόσπασμα, και η απλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών για την επιτάχυνση των υποθέσεων θανατικής ποινής».

Πέντε πολιτείες επιτρέπουν την εκτέλεση με εκτελεστικό απόσπασμα για όσους έχουν καταδικαστεί με θανατική ποινή και έχουν εξαντλήσει τη διαδικασία έφεσης. Τον Μάρτιο, ένας άνδρας από τη Νότια Καρολίνα που καταδικάστηκε για διπλή δολοφονία έγινε το τέταρτο άτομο που θανατώθηκε από εκτελεστικό απόσπασμα από τη δεκαετία του 1970.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση απέτυχε στο καθήκον της να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό αρνούμενη να διώξει και να εκτελέσει την απόλυτη τιμωρία εναντίον των πιο επικίνδυνων εγκληματιών, συμπεριλαμβανομένων τρομοκρατών, παιδοκτόνων και δολοφόνων αστυνομικών», δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή. «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιβάλλει για άλλη μια φορά τον νόμο και στέκεται στο πλευρό των θυμάτων».

Το Υπουργείο επιδιώκει επίσης να «βελτιστοποιήσει τη διαδικασία για την επιδίωξη θανατικών ποινών» και να μειώσει τον αριθμό των ετών μεταξύ της καταδίκης και της εκτέλεσης, αναφέρει η ανακοίνωση.

