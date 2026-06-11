Ευθύμης Μπακογιάννης: Ποιοι είναι οι συγγενείς του παραιτηθέντος «ισόβιου» Γ.Γ. του ΥΠΕΝ που συνελήφθησαν για διαφθορά και χρηματισμό

Ο αδερφός της γυναίκας του Ευθύμη Μπακογιάννη και η σύζυγος του κουνιάδου του που συνελήφθησαν από τους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ κατείχαν υψηλόβαθμες και κρίσιμες θέσεις στη μεγαλύτερη Αποκεντρωμένη Διοίκηση της χώρας, αυτή της Αττικής.

Και είναι αυτές οι δύο συλλήψεις που οδήγησαν στην παραίτηση του Ευθύμη Μπακογιάννη από τη θέση του γενικού γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος μετά από επτά χρόνια και ενώ για πολλούς ήταν κράτος εν κράτει στο ΥΠΕΝ.

Και είναι αυτές οι δύο συλλήψεις που τραντάζουν συθέμελα το Μαξίμου και ΥΠΕΝ καθώς η αποκάλυψη της υπόθεσης διαφθοράς και χρηματισμού με κατηγορούμενους και άτομα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του Ευθύμη Μπακογιάννη, ήρθε τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη σχέδιο για την αφαίρεση των υπηρεσιών δόμησης από τους δήμους με πρόσχημα τη διαφθορά.

Μόνο που το αφήγημα για διαφθορά στους δήμους εξελίχθηκε σε διαφθορά σε υψηλά κλιμάκια, πάνω από τις υπηρεσίες δόμησης των ΟΤΑ.

Οι ρόλοι – κλειδιά των συγγενών Μπακογιάννη

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος διαφθοράς και χρηματισμού είναι ο αδερφός της γυναίκας του Ευθύμη Μπακογιάννη, αρχιτέκτων – μηχανικός Θ. Μιν. τεχνικός σύμβουλος του γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου, και η σύζυγός του κουνιάδου του επίσης αρχιτέκτων – μηχανικός και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα.

Η Μ. Χατζ., ήταν και γενική γραμματέας του δήμου Γαλατσίου, θέση από την οποία παύθηκε με απόφαση του «γαλάζιου» δημάρχου και προέδρου της ΠΕΔ Αττικής, Γιώργου Μαρκόπουλου, στις 6 Ιουνίου «μετά από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ότι ελέγχεται στο πλαίσιο υπόθεσης η οποία ουδεμία σχέση έχει με τον Δήμο Γαλατσίου και τις υπηρεσίες του», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Οι αρμοδιότητες των συλληφθέντων είναι θεσμικά κρίσιμες, γιατί δεν αφορούν απλώς διεκπεραιωτικές πράξεις, αλλά σημεία ελέγχου και επιρροής στον πολεοδομικό μηχανισμό: γνωμοδοτήσεις αρχιτεκτονικών συμβουλίων, χειρισμό φακέλων, έλεγχο νομιμότητας, αυθαίρετα, πρόστιμα, εγκρίσεις και ερμηνείες που μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την τύχη μεγάλων οικοδομικών υποθέσεων.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ασκεί κρατικές αρμοδιότητες σε πεδία όπως η χωροταξία, η πολεοδομία, το περιβάλλον και η ενέργεια, ενώ ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης —θέση που διορίζεται πολιτικά, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, δηλαδή της κυβέρνησης— είναι υπεύθυνος για την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής, προΐσταται των υπηρεσιών και των υπαλλήλων της και έχει ρόλο συντονισμού, εποπτείας και ελέγχου.

Αντίστοιχα, η προεδρία του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Κεντρικού Τομέα είναι θέση με ουσιαστική επιρροή στον πολεοδομικό κύκλο, όχι επειδή εκδίδει αυτοτελώς οικοδομικές άδειες, αλλά επειδή προΐσταται του συλλογικού οργάνου που παρέχει την απαιτούμενη σύμφωνη γνώμη για αρχιτεκτονικές μελέτες σε υποθέσεις υψηλής πολεοδομικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής σημασίας: διατηρητέα, ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικές ή προστατευόμενες περιοχές, κοινόχρηστους χώρους, κατεδαφίσεις παλαιών κτιρίων και μελέτες που αποκλίνουν από ειδικούς μορφολογικούς κανόνες.

Ο κουνιάδος Μπακογιάννη είχε αποπεμφθεί από την πολεοδομία Κηφισιάς

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο κουνιάδος του Ευθύμη Μπακογιάννη που συνελήφθη από τους αδιάφθορους της ΕΛΑΣ, είχε αποπεμφθεί από διευθυντής της Πολεοδομίας του δήμου Κηφισιάς τον Ιανουάριο του 2025.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος Κηφισιάς, «η Δημοτική Αρχή προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και την μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής».

Παράλληλα, τον έπαυσε από τη συμμετοχή του στο αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο βορείου τομέα και προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνσή του από την προεδρία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων — ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.

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