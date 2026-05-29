Τα πρόσωπα πίσω από το πυρηνικό λόμπι στην Ελλάδα

Το Deon Policy Institute και η Athlos Energy, είναι οι δύο κύριοι μοχλοί πίεσης και lobbing με στόχο την εγκατάσταση πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ελλάδα.

Η δράση τους έχει ξεκινήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια, είναι συντονισμένη και έχει βρει ευήκοα ώτα σε κυβέρνηση και ΥΠΕΝ.

Η εμφάνισή τους στη δημόσια σφαίρα άρχισε να εντείνεται μετά το πράσινο φως που έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο να ανοίξει η συζήτηση στην Ελλάδα για τη συμπερίληψη της πυρηνικής ενέργειας στο μείγμα και την προώθηση των μικρών αρθρωτών πυρηνικών αντιδραστήρων.

Οι άνθρωποι πίσω από το Deon Policy Institute και την Athlos Energy είναι, κυρίως, Έλληνες του εξωτερικού και ισχυρά πρόσωπα του επιχειρηματικού τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Deon Policy Institute και η Athlos Energy είναι σε ανοικτή γραμμή και συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση στην Αθήνα ενός διήμερου εργαστηρίου PESTLE που πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Οκτωβρίου 2025 από το Αμερικανικό Γραφείο Ναυτιλίας (ABS), την CORE POWER UK και την Athlos Energy, στο πλαίσιο του Κοινού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Αντικείμενο του εργαστηρίου ήταν να αξιολογηθούν η βιωσιμότητα και οι συνθήκες ανάπτυξης των Πλωτών Πυρηνικών Σταθμών (ΠΠΣ) στην Ελλάδα.

Το Ινστιτούτο, όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα του «συμμετείχε ενεργά στο εργαστήριο, ανέλαβε την καταγραφή και τη σύνθεση των βασικών συμπερασμάτων».

Για να καταλάβουμε, στο διήμερο εργαστήρι PESTLE (Political – Economic – Social – Technological – Legal – Environmental) για τους Πλωτούς Πυρηνικούς Σταθμούς στην Ελλάδα οι συμμετέχοντες εξέτασαν αν το σχέδιο «περνάει» πολιτικά, στέκει οικονομικά, μπορεί να γίνει κοινωνικά αποδεκτό, εάν είναι ώριμο τεχνολογικά και τι περιβαλλοντικά ζητήματα ανοίγει.

Και είναι άκρως χαρακτηριστικό ότι το Deon Policy Institute υποστηρίζει ότι:

«Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, τον Μάρτιο του 2026, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στη 2η Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι ότι η Ελλάδα θα εξετάσει τον πιθανό ρόλο των Μικρών Προκατασκευασμένων Αντιδραστήρων (SMR) στο ενεργειακό της μείγμα και θα συστήσει μια ειδική υπουργική επιτροπή για να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στην κυβέρνηση. Αυτό σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην πυρηνική πορεία της Ελλάδας.».

Τι είναι και τι κάνει το Deon Policy Institute

Το Deon Policy Institute (Ινστιτούτο Πολιτικής Δέον) ιδρύθηκε στις αρχές του 2023. Ως νομική – φορολογική παρουσία στις ΗΠΑ, εμφανίζεται ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

Πρόκειται για ένα think tank της ελληνικής διασποράς, με έδρα και βάση τη Βοστώνη, που παράγει προτάσεις πολιτικής για την Ελλάδα.

Η επίσημη σελίδα του αναφέρει ότι ιδρύθηκε από Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και νέους επαγγελματίες για να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της διασποράς.

Πρόεδρος του Deon Policy Institute είναι ο Γιώργος Λάσκαρης, πυρηνικός φυσικός που εργάζεται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη Βοστώνη ενώ στο διοικητικό συμβούλιο συμμετέχουν ακόμα έξι άτομα και συγκεκριμένα:

1] Ντρέικ Τζ. Μπεχράκης, πρόεδρος της Marwick, ιδιωτικής εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα. Η εταιρεία κατέχει, διαχειρίζεται, αναπτύσσει και αναδιατάσσει εμπορικά περιουσιακά στοιχεία σε όλη την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

2] Κρίστιν Φάμπι, καθηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) στη Φλωρεντία

3] Ανδρέας Σταυρόπουλος, συνεργάτης της Threshold Ventures. Πρόκειται για αμερικανικό venture capital fund στη Silicon Valley

4]Μπιλ Ανθόλις,

Διευθυντής & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του Miller Center of Public Affairs στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια (UVA)

5] Μιχαήλ Στασινόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος) της Viohalco από τον Ιανουάριο του 2026, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ElvalHalcor (Ελληνική Βιομηχανία Χαλκού και Αλουμινίου), η οποία αποτελεί θυγατρική του ομίλου Viohalco, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», μέλος του ΔΣ του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (Compete Greece).

Επενδύει σε καταναλωτικές και εταιρικές υποδομές, κινητικότητα και υπηρεσίες που βασίζονται στην τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή είναι μέλος των διοικητικών συμβουλίων των Balena, CircleCI, Diamanti, Forward Networks, Mythic, NumberAI και Tango.

6] Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, πρόεδρος του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, πρόεδρος του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Τι είναι και τι κάνει η Athlos Energy

Δύο είναι τα πρόσωπα της Athlos Energy η οποία ιδρύθηκε το 2024 με πρωτοβουλία των Στάθη Βλασσόπουλου και Διονύση Χιώνη.

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι δύο ιδρυτές της παρουσιάζοντας ως πτυχιούχοι με μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελβετία στην Πυρηνική Μηχανική και τη Φυσική ενώ αναφέρουν ότι και οι δύο «συνδυάζουν την εμπειρία σε όλα τα στάδια του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου και πιστεύουν ακράδαντα ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να αποτελεί μέρος του ελληνικού ενεργειακού μείγματος».

Η ιστοσελίδα της εταιρείας παρουσιάζει μόνο γενικά το όραμά της χωρίς να δίνει περαιτέρω στοιχεία και χωρίς να ανανεώνεται ως προς τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι ιδρυτές της.

Αυτό που γίνεται σαφές είναι ότι οι προτεραιότητες τους είναι τρεις:

1] Κατασκευή και πρόταση Εθνικής Θέσης για νέο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας στο ελληνικό δημόσιο

2] Ενημέρωση και δέσμευση όλων των σχετικών ενδιαφερομένων με στόχο την ένταξη της πυρηνικής ενέργειας στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

3] Πραγματοποίηση του πρώτου έργου πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα

Η σχέση Deon Policy Institute και Athlos Energy

Η πιο ξεκάθαρη συνεργασία είναι εκείνη που αναπτύχθηκε για την πραγματοποίηση του διήμερου εργαστηρίου PESTLE στην Αθήνα στις 30-31 Οκτωβρίου 2025.

Η Athlos Energy ήταν εκ των συνδιοργανωτών – μαζί με το Αμερικανικό Γραφείο Ναυτιλίας (ABS) και την CORE POWER UK – και το Deon Policy Institute έκανε την καταγραφή και τη σύνθεση των βασικών συμπερασμάτων.

Τα συμπέρασμα στα οποία καταλήγει η έκθεση σύμφωνα πάντα με το Deon Policy Institute είναι τα εξής:

1] Η ικανότητα της Ελλάδας να αναπτύξει πυρηνικά εργοστάσια (FNPPs) θα εξαρτηθεί κυρίως από το εάν η πολιτική ορμή μπορεί να μεταφραστεί σε μακροπρόθεσμη θεσμική δέσμευση, κανονιστική ετοιμότητα και ευρύτερη αποδοχή από το κοινό

2] Οι συμμετέχοντες προσδιόρισαν μια σταδιακή πορεία υλοποίησης με πιθανό χρονικό διάστημα ανάπτυξης μεταξύ 2035-2040.

3] Οι άμεσες προτεραιότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού συντονισμού της κυβέρνησης (NEPIO- (Nuclear Energy Programme Implementing Organization – Οργανισμός Υλοποίησης Προγράμματος Πυρηνικής Ενέργειας)

4] Την ενσωμάτωση της πυρηνικής ενέργειας στον εθνικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της κανονιστικής και διεθνούς συνεργασίας και την έναρξη δομημένης δημόσιας συμμετοχής

5] Τα μεταγενέστερα στάδια θα επικεντρωθούν στη χρηματοδότηση, την επιλογή τοποθεσίας και τεχνολογίας, την αδειοδότηση, την κατασκευή και την ενδεχόμενη πιλοτική λειτουργία».

Να σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στις 10 Μαρτίου 2026 στη 2η Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για την Πυρηνική Ενέργεια στο Παρίσι, ανακοίνωσε τη σύσταση μιας ειδικής, ανώτατης διυπουργικής επιτροπής. Αυτή η επιτροπή έχει αναλάβει τον ρόλο του προπαρασκευαστικού μηχανισμού που ουσιαστικά λειτουργεί ως ο προάγγελος του NEPIO.

