Αντιδράσεις για Χωροταξικό ΑΠΕ: Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά, στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια πάρκα

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η υπό διαβούλευση ΚΥΑ για το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, καθώς ειδικά για τα αιολικά πάρκα οι απαγορεύσεις που θέτει είναι καταλυτικές για τον κλάδο.

Οι φορείς αιολικής ενέργειας εμφανίζονται, σύμφωνα με πληροφορίες, εξαιρετικά αιφνιδιασμένοι από το εύρος των περιορισμών και των απαγορεύσεων που επιβάλει το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, απαγορεύσεις που δεν έλαβαν υπόψη σε τίποτα τις προτάσεις του κλάδου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι φορείς της αιολικής ενέργειας έλεγαν στο topontiki.gr ότι οι περιορισμοί που επιβάλει η κυβέρνηση στον κλάδο της αιολικής ενέργειας είναι αυστηρότεροι ακόμα και από εκείνους που συζητιούνταν όλο αυτό το διάστημα πίσω από κλειστές πόρτες.

Οι 3 άκρως προβληματικές απαγορεύσεις

Στελέχη του κλάδου της αιολικής ενέργειας επισημαίνουν ότι τρεις είναι οι άκρως προβληματικές απαγορεύσεις που αναμένεται να προκαλέσουν ανυπέρβλητα προσκόμματα στην ανάπτυξη του κλάδου και συγκεκριμένα:

1] Η οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών πάρκων από ύψος 1.200 μέτρα και πάνω.

2] Οι εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις που προβλέπονται για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας.

Στελέχη του κλάδου της αιολικής ενέργειας επισημαίνουν ότι οι δύο προϋποθέσεις είναι απολύτως απαγορευτικές καθώς είναι εξαιρετικά απίθανο να προβλεφθεί ρητά από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη η εγκατάσταση αιολικού πάρκου.

Να σημειωθεί ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για μια ΖΕΠ/ NATURA είναι η επιστημονική τεκμηρίωση για το ΠΔ και το Σχέδιο Διαχείρισης κάθε προστατευόμενης περιοχής.

3] Η οριζόντια απαγόρευση σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όπως σημειώνουν στελέχη του κλάδου της αιολικής ενέργειας η πρόβλεψη απαγορεύει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά.

Η διαβούλευση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ θα διαρκέσει 35 ημέρες με τους φορείς του κλάδου να καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές που είναι, πάντως, απίθανο να ληφθούν υπόψη.

Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά

Μιλάμε για «αόρατη» διαβούλευση καθώς το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν αναρτήθηκε στη δημόσια διαβούλευση όπου τα σχόλια και τις παρατηρήσεις μπορούν να τις διαβάσουν όλοι οι πολίτες αλλά σε εσωτερική διαβούλευση μέσω email, άφαντη δηλαδή για φορείς και πολίτες.

Το μέγα ζήτημα που αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις από τους φορείς των ΑΠΕ είναι η οριζόντια απαγόρευση εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων αλλά και οριζόντια σε τουριστικά νησιά.

Πού απαγορεύονται τα αιολικά πάρκα

Σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ισχύει οριζόντια απαγόρευση στις εξής περιοχές:

Στην Αττική και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Εντός περιοχών με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200m

Σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, καθώς και στους πυρήνες των εθνικών δρυμών

Εντός των ζωνών απολύτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης του ν. 1650/1986

Σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τ.χλμ., εκτός αν αφορούν την κάλυψη αναγκών δημοσίου συμφέροντος του εκάστοτε νησιού (π.χ. εγκαταστάσεις αφαλάτωσης)

Σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη, όπως αυτές ορίζονται στο νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

Σε εκτός σχεδίου περιοχές στις οποίες προβλέπεται η ανάπτυξη χρήσεων τουρισμού – αναψυχής

Σε τμήματα των λατομικών περιοχών και μεταλλευτικών και εξορυκτικών ζωνών που λειτουργούν επιφανειακά

Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ

Σε ακτές κολύμβησης.

Τι προβλέπεται για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας

Οι ΖΕΠ είναι περιοχές προστασίας της ορνιθοπανίδας που αποτελούν μέρος του δικτύου NATURA 2000. Σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων κατ’ εξαίρεση και εάν συντρέχουν ταυτόχρονα οι εξής 2 προϋποθέσεις:

1] προβλέπεται ρητά στην εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη και

2] το αιολικό δυναμικό είναι μεγαλύτερο από 7,5m/s (σ.σ περίπου 27 χλμ/ώρα) σύμφωνα με τον αιολικό χάρτη της ΡΑΑΕΥ.

Περιοχές Καταλληλότητας

Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων επιτρέπεται μόνο στις «Περιοχές Καταλληλότητας», δηλαδή σε Δημοτικές Ενότητες με αιολικό δυναμικό μεγαλύτερο από 4 m/s και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει κάποιος από τους προηγούμενους (ειδικότερους) περιορισμούς, όπως υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων,

Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, υγρότοποι Ραμσάρ κτλ., καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την υπολειπόμενη έκταση της Δημοτικής Ενότητας, σύμφωνα τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, όπως ισχύει έως σήμερα.

Επισημαίνεται ότι στο νησιωτικό χώρο το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης εδάφους (φέρουσα ικανότητα) από αιολικούς σταθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% της έκτασης ανά Δημοτική Ενότητα.

Πού απαγορεύονται φωτοβολταϊκά

Σύμφωνα με το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ από εδώ και στο εξής ισχύουν οριζόντιες απαγορεύσεις.

Έτσι δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εξής περιοχές:

Σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA 2000

Σε δάση και δασικές εκτάσεις

Σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους

Σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και αισθητικά δάση

Σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Σε κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα μνημεία μείζονος σημασίας, καθώς και οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α

Σε περιοχές με προστατευόμενες ή/και εγκαταλελειμμένες αναβαθμίδες

Σε περιοχές άνευ δρόμων που καθορίζονται με αποφάσεις του ΥΠΕΝ

Σε ακτές κολύμβησης

Τα νέα κριτήρια για τα φωτοβολταϊκά

Οι νέοι κανόνες χωροθέτησης που τίθεται για τα φωτοβολταϊκά προβλέπιυν τα εξής:

1] Το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς (που δεν έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% ανά Περιφερειακή Ενότητα.

2] Προβλέπεται η τήρηση ελάχιστων αποστάσεων για τη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών σταθμών (πχ. από οικιστικές δραστηριότητες) και συγκεκριμένα ποσοστά κάλυψης οπτικού ορίζοντα παρατηρητή.

3] Προβλέπεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης θέασης σε περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β εντός ζώνης 1.500 μ. από εγγεγραμμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και άλλα μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους, καθώς και εντός ζώνης 1.000 μ. από ζώνη απολύτου προστασίας (Ζώνη Α) των λοιπών αρχαιολογικών χώρων, κηρυγμένα πολιτιστικά μνημεία, ιστορικούς τόπους και παραδοσιακούς οικισμούς.

Τι θα γίνει με τα έργα ΑΠΕ που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης

Σύμφωνα με την πρόβλεψη το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ δεν θα ισχύσει για όσα έργα έχουν αδειοδοτηθεί και για όσα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης.

Η πρόβλεψη αφορά σε έργα που είτε έχουν ήδη λάβει άδεια, είτε έχουν ήδη λάβει έγκριση τυπικής πληρότητας του φακέλου περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους, πριν από τη δημόσια διαβούλευση του νέου πλαισίου.

Στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια αιολικά και φωτοβολταϊκά

Στα 500 μέτρα από τις γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας θα επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθερών ή πλωτών αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σύμφωνα με το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ που βγήκε στη διαβούλευση.

Τα νέα δεδομένα για τις υπεράκτιες ΑΠΕ που προβλέπονται στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ, θέτουν και απαγορεύσεις καθώς υιοθετούνται και ζώνες αποκλεισμού.

Θαλάσσια αιολικά πάρκα

Στο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ προβλέπεται ότι η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας που έχουν προϋποθέσεις αιολικής εκμετάλλευσης, εκτός αν υπάγονται σε ρητό καθεστώς απαγόρευσης ή είναι ζώνες αποκλεισμού.

Οι ελάχιστες αποστάσεις για θαλάσσια αιολικά είναι οι εξής:

Α] 1 ναυτικό μίλι (1.852 μέτρα) από την ακτογραμμή ή τη γραμμή βάσης σε περίπτωση κλειστών κόλπων

Β] 500 μ. από γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας,

Γ] 500 μ. από υποθαλάσσια καλώδια/δίκτυα/αγωγούς,

Δ] 500 μ. από ενάλιες αρχαιότητες, 500 μ. από θαλάσσια και υποθαλάσσια πάρκα

Ε] 300 μ. από προστατευόμενα ναυάγια.

Ζώνες αποκλεισμού για τα θαλάσσια αιολικά

Στην υπό διαβούλευση ΚΥΑ προβλέπεται ότι δεν μπορούν να εγκατασταθούν θαλάσσια αιολικά πάρκα στις εξής περιοχές:

θεσμοθετημένα θαλάσσια και υποθαλάσσια πάρκα,

περιοχές με ενάλιες αρχαιότητες ή προστατευόμενα ναυάγια,

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών — με εξαίρεση ΠΟΑΥ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) όπου μπορεί να επιτραπεί με συγκατάθεση του φορέα εκμετάλλευσης,

κλειστούς κόλπους με εύρος μικρότερο των 1.500 μέτρων,

γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας,

καταδυτικά πάρκα,

περιοχές αγκυροβολίας,

πεδία βολών, στρατιωτικών ασκήσεων και απαγορευμένες περιοχές για λόγους εθνικής ασφάλειας,

υποθαλάσσια καλώδια, δίκτυα τηλεπικοινωνιών και αγωγούς, όταν συμπίπτουν με θέσεις ανάπτυξης ανεμογεννητριών.

Επίσης τίθεται ως προϋπόθεση να εξασφαλίζεται η διασύνδεση και η μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας είτε προς το ηπειρωτικό σύστημα είτε προς το δίκτυο των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Πλωτά φωτοβολταϊκά

Το κείμενο καλύπτει δύο κατηγορίες πλωτών φωτοβολταϊκών. Εκείνα που μπορούν να μπουν σε εσωτερικά ύδατα, δηλαδή λιμνοδεξαμενές, τεχνητές λίμνες εκτός Natura και ταμιευτήρες.

Επίσης επιτρέπει πλωτά φωτοβολταϊκά σε υδάτινα σώματα που έχουν δημιουργηθεί σε εξαντλημένες εξορυκτικές εκμεταλλεύσεις, ως επανάχρηση υποβαθμισμένων εκτάσεων.

Η δεύτερη κατηγορία είναι οι θαλάσσιοι πλωτοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί, οι οποίοι επιτρέπονται σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας, εφόσον δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση ή ζώνη αποκλεισμού.

Για τα θαλάσσια πλωτά φωτοβολταϊκά, ζώνες αποκλεισμού είναι:

θεσμοθετημένα θαλάσσια και υποθαλάσσια πάρκα,

περιοχές με ενάλιες αρχαιότητες ή προστατευόμενα ναυάγια,

Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, με εξαίρεση ΠΟΑΥ όπου μπορεί να επιτραπεί με συγκατάθεση του φορέα,

κλειστοί κόλποι με εύρος μικρότερο των 1.500 μέτρων,

γραμμές επιβατικής ναυσιπλοΐας,

περιοχές πάνω από ή σε επαφή με λειμώνες Posidonia oceanic (τα λιβάδια Ποσειδωνίας).

