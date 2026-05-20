Άλυτο το μυστήριο με την περίεργη δυσοσμία που αναστάτωσε την Αττική – Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Άλυτο παραμένει το μυστήριο με την περίεργη οσμή που αναστάτωσε χθες στη νότια Αττική. Η εταιρεία διαχείριση του δικτύου φυσικού αερίου ανακοίνωσε ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή φυσικού αερίου.

Τα τρία επικρατέστερα σενάρια

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η οσμή να οφείλεται στις δραστηριότητες που είναι σε εξέλιξη στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας.

Άλλο σενάριο είναι να προέρχεται από δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται αγκυροβολημένο ανοιχτά της Αίγινας για εργασίες καθαρισμού δεξαμενών.

Ένα τρίτο σενάριο είναι να οφείλεται στην αποσύνθεση αλλά και φυσικές διεργασίες που σχετίζονται με το φυτοπλαγκτόν, οι οποίες υπό συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δημιουργήσουν έντονες και ασυνήθιστες οσμές.

Το Λιμενικό και η Πυροσβεστική πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες, ενώ αντίστοιχα καθησυχαστικά ήταν και τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΔΕΣΦΑ και της ΕΔΑ σχετικά με την κατάσταση του δικτύου φυσικού αερίου.

Υποχώρησε η οσμή

Η έντονη οσμή που προκάλεσε φόβο και αναστάτωση χθες (20/5), ωστόσο πλέον έχεi εξασθενήσει στις περιοχές του παραλιακού μετώπου – από τον Πειραιά και το Παλαιό Φάληρο έως τον Άλιμο, τη Γλυφάδα και τη Σαρωνίδα.

Μιλώντας στο ERTnews και την εκπομπή ο καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών Ευθύμης Λέκκας σημείωσε ότι μέχρι στιγμής αποκλείονται τα σενάρια που σχετίζονται με διαρροή φυσικού αερίου ή με βιομηχανική προέλευση της οσμής.

Όπως ανέφερε, το επικρατέστερο ενδεχόμενο φαίνεται να αφορά βιολογικές διεργασίες που εξελίσσονται στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμη να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

24 ώρες χωρίς απάντηση

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι απαιτείται «πολύ σοβαρή ανάλυση και εκτίμηση κινδύνου» προκειμένου να προσδιοριστεί με ασφάλεια η αιτία του φαινομένου και να υπάρξει σαφής εικόνα για την προέλευση της έντονης οσμής που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους των νοτίων προαστίων.

Τη δυσαρέσκεια και τον προβληματισμό της τοπικής κοινωνίας εξέφρασε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης. «Είχαμε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πολλές επιχειρήσεις εκκένωσαν τα κτίριά τους, ενώ και σε σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες επικράτησε έντονη ανησυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικράτησε.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι πολίτες ζητούσαν επίμονα απαντήσεις, επικοινωνώντας συνεχώς με τις αρχές για να ενημερωθούν σχετικά με το τι συνέβαινε.

«Είναι πολύ ατυχές ότι 24 ώρες μετά δεν έχουμε εντοπίσει σε τι οφείλεται αυτό», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα η πυροσβεστική έλαβε πάνω από 350 κλήσεις για περίεργη οσμή.

Ο Γιάννης Σιταράς γ.γ. διοικούσας επιτροπής Ένωσης Ελλήνων Χημικών μιλώντας στο ertnews επισήμανε ότι πάνω απ’ όλα χρειάζεται ψυχραιμία και υπογράμμισε ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των πολιτών.

Θειούχες ενώσεις

Δήλωσε ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο εικασίες και σημείωσε ότι προκαλεί εντύπωση η έκταση του φαινομένου από το Βύρωνα έως τη Βάρη αλλά και η έντασή του και η βραχεία διάρκειά του.

Ερωτηθείς τι θα μπορούσε να είναι είπε: «Αυτή είναι οσμή θειούχων ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές είναι άοσμες αλλά βάζουν μυρωδιά για να μπορεί να εντοπιστεί σε περίπτωση κάποιας διαρροής».

Τόνισε ότι πιθανόν να χρειαστεί και άλλη έρευνα. «Εκτός από τα σενάρια που έχουν κυκλοφορήσει θα μπορούσε να προκύψει και από μια ανατάραξη του πυθμένα», είπε επίσης και υπογράμμισε ότι «το κρίσιμο είναι οι μετρήσεις και αυτό είναι ένα σωστό βήμα. Αν ανιχνευθούν οι ενώσεις η χημική τους υπογραφή θα μας δώσει αν είναι βιογενής ή ανθρωπογενής».

Έγινε κάτι στο τρίγωνο Αίγινα – Σαλαμίνα – Πέραμα;

«Tο πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει η πηγή, είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Είναι δυο πιθανές πηγές. Με σειρά προτεραιότητας, η μια είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας-Περάματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος, γιατί στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολειμμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις απτάνες, που κατά τη γνώμη μου ήταν αυτά τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι, ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του», είπε ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής.

Παράλληλα, ο επιστήμονας υπογράμμισε πως «και οι δυο αυτές διαδικασίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αυτήν την έντονη οσμή», ενώ θύμισε ανάλογο περιστατικό από το κοντινό παρελθόν, λέγοντας ότι «πέρσι τον Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά παρόμοιο. Αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές και είναι στην ίδια περιοχή, άρα είδαμε ότι υπάρχει μια εποχικότητα που συνάδει».

Ο κ. Σαρηγίαννης είπε ότι «πιστεύω πώς δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε», ενώ, όσον αφορά στην επικινδυνότητα της οσμής είπε ότι «στην ουσία είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανιχνεύουμε γρήγορα, δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέραν από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».

Δεν συνδέεται η οσμή αερίου στην Αθήνα με επερχόμενο σεισμό

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αν και δεν έδωσε πιθανότητες σε αυτό το σενάριο, τόνισε πως στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως τ

