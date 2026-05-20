Nova: Aυλαία σε Stoiximan Super League Play Outs, Premier League, LaLiga, Serie A και ο τελικός ανόδου/παραμονής της Bundesliga στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώνεται στα πρωταθλήματα σε Ελλάδα και Ευρώπη και οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν συναρπαστικές αναμετρήσεις μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο αθλητικού περιεχομένου που περιλαμβάνει όλα τα αθλητικά γεγονότα των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON!
Η Stoiximan Super League, ρίχνει αυλαία για τη σεζόν, καθώς ολοκληρώνονται και τα Play Outs 9-14 με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος -Πανσερραϊκός στα κανάλια Novasports (Πέμπτη 21/5, 18:00) και Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet & Παναιτωλικός – Asteras AKTOR στα κανάλια Cosmote Sport.
H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, ολοκληρώνεται και για τη φετινή σεζόν με τη διεξαγωγή της 38ης αγωνιστικής σε ταυτόχρονη μετάδοση την Κυριακή 22/5 στις 18:00 και τους αγώνες Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα, Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ, Νότιγχαμ-Μπόρνμουθ, Σάντερλαντ-Τσέλσι, Φούλαμ-Νιούκαστλ, Μπέρνλι-Γουλβς. Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «Premier League Kick Off» και «Premier League The Show» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.
Στην ισπανική LaLiga, αρχικά θα διεξαχθεί η τελευταία αγωνιστική (38η) με τους αγώνες Βαλένθια – Μπαρτσελόνα (23/5, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Αθλέτικ Μπιλμπάο (23/5, 22:00), Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης (24/5, 22:00) να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.
Στη Γερμανία τα φώτα στρέφονται στους αγώνες μπαράζ Βόλφσμπουργκ-Πάντερμπορν (21/5, 21:30 & 25/5, 21:30) για την παραμονή ή την άνοδο στη Bundesliga.
Οι λάτρεις του τένις θα δουν στο κορτ των καναλιών Novasports τα τουρνουά WTA 250 Grand Prix de Son Altesse Royale και WTA 500 Internationaux de Strasbourg και οι φίλοι των μαχητικών σπορ ONE Friday Fights #155.
Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τις αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική των Play Outs της Stoiximan Super League στο πρόγραμμα ξεχωρίζει ο τελικός του UEFA Europa League, Φράιμπουργκ – Άστον Βίλα (20/5, 22:00), καθώς και η τελευταία αγωνιστική της SerieA με τις αναμετρήσεις Μπολόνια – Ίντερ (23/45, 19:00), Νάπολι – Ουντινέζε (24/5, 19:00), Τορίνο – Γιουβέντους (24/5, 21:45), Μίλαν – Κάλιαρι (24/5, 21:45), Ελλάς Βερόνα – Ρόμα (24/5, 21:45).
Οι λάτρεις του ΝΒΑ θα παρακολουθήσουν τον 2ο τελικό New York Knicks – Cleveland Cavaliers (22/5, 03:00) και τον 3ο τελικό Cleveland Cavaliers – New York Knicks (24/5, 03:00) της Ανατολικής Περιφέρειας, καθώς και τους αντίστοιχους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs (21/5-13:00, REC, 23/5-13:30 REC).
Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 21 Μαΐου
11:30 WTA 500 Internationaux de Strasbourg – Α’/Β’/Γ’/Δ’ Προημιτελικός Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου και του Σπύρου Δημολίτσα
13:00 WTA250 Grand Prix de Son Altesse Royale – Προημιτελικά Novasports Start σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου και Άκη Κουζούλη
18:00 Stoiximan Super League Playouts – 10η αγωνιστική: Ατρόμητος-Πανσερραϊκός Novasports2 σε περιγραφή του Tάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα
21:30 Bundesliga PlayOffs – 1ος αγώνας Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
Παρασκευή 22 Μαΐου
15:00 WTA 250 Grand Prix de Son Altesse Royale – Ημιτελικά NovasportsStart σε περιγραφή του Χριστίνας Κομίνη
15:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #155 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
15:30 WTA 500 Internationaux de Strasbourg – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
Σάββατο 23 Μαΐου
15:00 WTA 250 Grand Prix de Son Altesse Royale – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή της Χριστίνας Κομίνη
15:00 WTA 500 Internationaux de Strasbourg – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
22:00 La Liga – 38η αγωνιστική: Εσπανιόλ-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
22:00 La Liga: Βαλένθια-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
22:00 La Liga: Θέλτα-Σεβίλλη Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
22:00 La Liga: Μπέτις-Λεβάντε Novasports3 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη
22:00 La Liga: Αλαβές-Βαγιεκάνο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
22:00 La Liga: Χετάφε-Οσασούνα Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
22:00 La Liga: Χιρόνα-Έλτσε Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
22:00 La Liga: Μαγιόρκα-Οβιέδο Novasportsextra1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
Κυριακή 24 Μαΐου
17:00 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
18:00 Premier League – 38η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Λιντς Novasports News σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
18:00 Premier League: Τότεναμ-Έβερτον Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
18:00 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
18:00 Premier League: Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
18:00 Premier League: Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ Novasports4 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη
18:00 Premier League: Νότιγχαμ-Μπόρνμουθ Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
18:00 Premier League: Σάντερλαντ-Τσέλσι Novasports6 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
18:00 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου
18:00 Premier League: Φούλαμ-Νιούκαστλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
18:00 Premier League: Μπέρνλι-Γουλβς Novasportsextra2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
19:30 La Liga 2 – 41η αγωνιστική: Βαγιαδολίδ-Ντεπορτίβο Λα Κορούνια Novasports1 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
22:00 La Liga: Βιγιαρεάλ-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου
Δευτέρα 25 Μαΐου
21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά
21:30 Bundesliga Play Offs – Επαναληπτικός αγώνας Πάντερμπορν – Βόλφσμπουργκ Novasports3
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.