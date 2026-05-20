ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:50
ΕΛΛΑΔΑ

20.05.2026 13:41

Τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο: Ελεύθερος με όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ ο 45χρονος

credit: rodiaki.gr

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/5) ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5) στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη του για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος κατά συρροή.

Όπως μεταδίδει η «Δημοκρατική» στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου, καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 50.000 ευρώ.

Η σχετική απόφαση ελήφθη ομόφωνα από τον Ανακριτή και την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι οποίοι έκριναν ότι η συμμόρφωση του κατηγορουμένου με συγκεκριμένες δεσμεύσεις επαρκεί, στο παρόν στάδιο, για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης πορείας της ανάκρισης.

Τι ισχυρίζεται ο 45χρονος

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι γυναίκες παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, ώστε να πραγματοποιήσει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη για τον ίδιο η αποφυγή της σύγκρουσης.

Ωστόσο, υπάρχει μία μαρτυρία που έρχεται σε αντίθεση με την εκδοχή του κατηγορουμένου. Ένας αυτόπτης μάρτυρσας γερμανικής υπηκοότητας που βρισκόταν στο σημείο κατά τη στιγμή του δυστυχήματος, υποστηρίζει ότι ο 45χρονος ήταν εκείνος που παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, και όχι το αυτοκίνητο των δύο γυναικών.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα από την αυτοψία της Τροχαίας, υπάρχουν ίχνη πλάγιας ολίσθησης συνολικού μήκους 52,50 μέτρων, που άφησε το όχημα του κατηγορουμένου.

Το αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον 45χρονο ήταν αρνητικό, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα από εξετάσεις που διενεργήθηκαν για να διαπιστωθεί αν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια άλλων ουσιών.

Είπαν το «τελευταίο αντίο» σε μητέρα και την κόρη

Λίγο νωρίτερα, θλίψη και βαθειά συγκίνηση επικράτησε στην εξόδιο ακολουθία που τελέσθηκε το πρωί της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών Ρόδου, στην κηδεία της μητέρας και της κόρης που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο.

Δεκάδες συγγενείς και φίλοι συνόδευσαν στην τελευταία τους κατοικία τις δύο γυναίκες, ενώ μεταξύ άλλων παρέστησαν ο Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Γιάννης Παππάς, η βουλευτής Δωδεκανήσου της ΝΔ κα Μίκα Ιατρίδη, ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Καρατζιάς, ο ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Κουνάκης.

Οργή Μελόνι για την μεταχείριση των μελών της Global Sumud Flotilla – Απαιτεί συγνώμη από το Ισραήλ

Ακτιβιστές του Στολίσκου για την Ελευθερία στα γόνατα με τα χέρια δεμένα – «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ», προκαλεί ο Μπεν-Γκβιρ

Σκληραίνουν τη στάση τους Ιράν και ΗΠΑ: «Ο νέος πόλεμος θα επεκταθεί πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή» – Απειλές Τραμπ για «μεγάλο χτύπημα»

Υποκλοπές: Οργή Ανδρουλάκη για τον Δεμίρη της ΕΥΠ, διάλογος περιβόλι στη Βουλή – «Αξιόποινες οι διαρροές έγινες πράσινη Ζωή» απαντά η κυβέρνηση

Αντιδράσεις για Χωροταξικό ΑΠΕ: Κομμένα τα αιολικά πάνω από τα 1.200 μέτρα και σε τουριστικά νησιά, στο 1 μίλι από τις ακτές τα θαλάσσια πάρκα

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

