Survivor: Το συγκινητικό μήνυμα του Μάνου Μαλλιαρού στον Σταύρο Φλώρο – «Είσαι δυνατός και θα τα καταφέρουμε»

Ο Σταύρος Φλώρος αναμένεται να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο Jackson Memorial Hospital στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Ο τραυματισμένος παίκτης του Survivor παραμένει σταθερά αισιόδοξος και δέχεται καθημερινά ευχές για ταχεία ανάρρωση από φίλους και στενούς συγγενείς. Ο Μάνος Μαλλιαρός, που τον έσωσε μετά το χτύπημα του σκάφους στον Άγιο Δομίνικο, επανήλθε με νέο βίντεο.

Σε αυτό, ο Μάνος Μαλλιαρός τονίζει πως οι σκέψεις του βρίσκονται πάντα στον 22χρονο συμπαίκτη του στο Survivor.

«Γεια σας παιδιά! Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, τη στήριξη και τα μηνύματά σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είμαι καλά, όπως βλέπετε. Ξυρίστηκα. Προσπαθώ σιγά-σιγά να επανέλθω στην κανονικότητα όμως έχουμε δρόμο μπροστά μας» ανέφερε ο Μάνος Μαλλιαρός σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram το βράδυ της Τρίτης.

«Αυτό που ζήσαμε ήταν δύσκολο. Θα το ξεπεράσουμε όμως μαζί με τον Σταύρο. Η σκέψη μου είναι συνέχεια μαζί σου Σταύρο, Σταυράκο μας. Μου δίνεις περισσότερη δύναμη από όσο φαντάζεσαι. Είσαι δυνατός και θα τα καταφέρουμε. Ξέρω πόσο δύσκολα περνάς και είμαι μαζί σου σε όλο αυτό. Όπως με έβαλες στον δρόμο του Θεού, στην πίστη, θέλω να αντλείς και εσύ δύναμη και πίστη, να συνεχίζεις να παλεύεις και να έρθεις κοντά μας. Σε αγαπώ πολύ. Ο αδερφός σου».

Επιπλέον, ο Μάνος Μαλλιαρός σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σας ευχαριστώ από καρδιάς για όλη την αγάπη και τη στήριξη. Δύναμη στον Σταύρο που δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο, είμαστε όλοι δίπλα του και τον περιμένουμε να επιστρέψει δυνατός. Προχωράμε μέρα με τη μέρα».

Η αντίδραση του Σταύρου στο βίντεο ήταν άμεση κι εξίσου φορτισμένη συναισθηματικά. Απαντώντας στον Μάνο Μαλλιάρο, εξομολογήθηκε ότι τα λόγια του τον έκαναν να δακρύσει. «Με έκανες να δακρύσω αλήθεια. Αυτό θα πει αδερφός για αδερφό. Δεν ξέρεις πόση δύναμη παίρνω όταν σε βλέπω καλά αδερφέ μου», σχολίασε ο νεαρός.

Διαβάστε επίσης:

Καλλιόπη Ταχτσόγλου: Η «Μαρούσκα» δεν μου έκλεισε πόρτες, αλλά μου ζητούσαν να κάνω το ίδιο και δεν ήθελα

Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Ήμουν ανασφαλές, κομπλεξικό παιδί, ακόμα και τώρα είμαι – Έχω πάει σε ψυχολόγο και με έδιωξε

Τόνια Σωτηροπούλου: Μπορεί να είμαι θλιμμένη και να ανεβάζω κάτι όμορφο στα social media, όλοι ζούμε σε ένα ψέμα