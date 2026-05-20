ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:49
20.05.2026 14:45

Μίλησαν μόνοι τους για τον Πόντο – Η χαμένη ευκαιρία διεθνοποίησης στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου

Συζήτηση για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο… αλλά σχεδόν αποκλειστικά με Έλληνες ομιλητές. Κι εδώ γεννάται εύλογα ένα πολιτικό ερώτημα: όταν ζητάς διεθνή αναγνώριση ενός ιστορικού εγκλήματος, αρκεί να μιλάς μόνος σου ή χρειάζεται να πείσεις και τους άλλους να μιλήσουν για εσένα;

Στην ειδική συζήτηση της Ολομέλειας για τη γενοκτονία των Αρμενίων και των Ελλήνων του Πόντου, σχεδόν όλες οι πολιτικές ομάδες που διαθέτουν Έλληνες ευρωβουλευτές επέλεξαν, μετά από σχετικό αίτημα των Ελληνικών αντιπροσωπειών τους, να εκπροσωπηθούν από Έλληνες ομιλητές.

Στην πράξη, μόνο δύο πολιτικές ομάδες που δεν διαθέτουν Έλληνες ευρωβουλευτές επέλεξαν ξένους συναδέλφους για να τοποθετηθούν.

Και μπορεί αυτό να εξυπηρετεί την εσωτερική πολιτική προβολή και τα ελληνικά social media, όμως πολιτικά το μεγάλο ζητούμενο ήταν άλλο: να ακουστεί η υπόθεση των Ποντίων από ξένες φωνές, από μη Έλληνες ευρωβουλευτές, ώστε να φανεί ότι το θέμα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ευρωπαϊκή υπόθεση ιστορικής μνήμης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Γιατί η ουσία της διεθνοποίησης δεν είναι να μιλάς εσύ για τη δική σου ιστορική μνήμη. Είναι να πείθεις και άλλους λαούς και πολιτικές οικογένειες να τη θεωρούν δική τους ευρωπαϊκή υπόθεση. Εκεί κρίνεται η πραγματική πολιτική επιρροή, οι συμμαχίες και η δουλειά που έχει προηγηθεί στα παρασκήνια.

Κάποιοι στο Στρασβούργο σχολίαζαν μάλιστα ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία να σταλεί ένα πολύ ισχυρότερο μήνυμα προς την Τουρκία και τη διεθνή κοινότητα. Διότι όταν για ένα τόσο ιστορικά φορτισμένο θέμα μιλούν σχεδόν μόνο Έλληνες, η συζήτηση εύκολα παρουσιάζεται ως “εθνικό αίτημα”. Όταν όμως μιλούν ξένοι ευρωβουλευτές, τότε μετατρέπεται σε ζήτημα ευρωπαϊκής μνήμης, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιστορικής δικαιοσύνης.

Στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο δεν μετρά πόσο δυνατά φωνάζεις εσύ για την ιστορία σου, αλλά πόσους ξένους έχεις πείσει να τη θεωρούν και δική τους υπόθεση. Και σε αυτό το τεστ πολιτικής επιρροής, οι Έλληνες ευρωβουλευτές απέτυχαν παταγωδώς.

