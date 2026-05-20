ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 15:48
20.05.2026 15:24

Έμπολα: «Πολύ χαμηλός» ο κίνδυνος μετάδοσης στην Ευρώπη λέει η Κομισιόν

Ο κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό του Έμπολα στην ΕΕ είναι «πολύ χαμηλός» και «δεν υπάρχει τίποτα που να υποδεικνύει» ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν ειδικά μέτρα πέρα από αυτά που προβλέπονται με βάση τις συνήθεις συστάσεις για τη δημόσια υγεία, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Γνωρίζουμε ότι οι ασθένειες δεν σταματούν στα σύνορα, και το ίδιο συμβαίνει και με τον Έμπολα», δήλωσε εκπρόσωπος του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, η Εύα Χρεντσίροβα, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Γι’αυτόν τον λόγο (…) κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση αυτής της νέας έξαρσης του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη 17η στην αχανή αυτή χώρα της κεντρικής Αφρικής των πάνω από 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τη ΛΔ Κονγκό», ανακοίνωσε επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Μια ανθρωπιστική αερογέφυρα δημιουργείται, και ως εκ τούτου σύντομα θα δρομολογήσουμε σε αυτή απαραίτητο υλικό: φάρμακα, εξοπλισμό προστασίας, υλικό αντιμετώπισης λοιμώξεων, σκηνές, όλα όσα έχουν ανάγκη», σημείωσε.

Ο Έμπολα προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο ο ιός αυτός, που έχει προκαλέσει πάνω από 15.000 θανάτους τα τελευταία 50 χρόνια στην Αφρική, είναι σχετικά λιγότερο μεταδοτικός από, για παράδειγμα, την COVID-19 ή την ιλαρά.

Ο ΠΟΥ έκρινε εξάλλου σήμερα τον επιδημιολογικό κίνδυνο από την έξαρση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ως «υψηλό» για την κεντρική Αφρική, αλλά «χαμηλό» σε παγκόσμιο επίπεδο.

