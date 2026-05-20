Σοκ προκαλεί το τραγικό περιστατικό που συνέβη μέσα στο Ψυχιατρικό κατάστημα Δαφνί, όπου ένας τρόφιμος 48ετών έπνιξε με τα χέρια του έναν 59χρονο ασθενή, που κοιμόταν στο διπλανό κρεβάτι.

Το τραγικό περιστατικό όπως είπε στο topontiki.gr ο Διοικητής της 2η Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, έλαβε χώρα μετά τις 03.00 τα ξημερώματα όταν όλοι οι ασθενείς κοιμόντουσαν στο 2ο Ψυχιατρικό τμήμα. Συγκεκριμένα οι νοσηλευτές άκουσαν στις 03.25’ έναν δυνατό γδούπο και έτρεξαν αμέσως στο θάλαμο, όπου είδαν τον 59χρονο ασθενή πεσμένο στο έδαφος.

Αμέσως καλέσαν τους Παθολόγους όπου στις 3.30 ξεκίνησαν να κάνουν Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στον ασθενή που ακόμα είχε σφυγμό, για σχεδόν μια ώρα. Το ΕΚΑΒ τον παρέλαβε στις 04.45 και τον μετέφερε στο Αττικό. Έως και τις 05.00 τα ξημερώματα ο άτυχος ασθενής είχε σφυγμό ωστόσο δεν τα κατάφερε.

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής του στο Αττικό νοσοκομείο, ο 48χρονος πήγε στη στάση των νοσοκόμων και είπε ότι αυτός τον έπνιξε. Οι νοσοκόμοι νωρίτερα είχαν καλέσει και την αστυνομία και μετά την ομολογία του 48χρονου οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν.

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό που δυστυχώς συμβαίνει σε όλα τα ψυχιατρικά κατάστημα του κόσμου. Όταν μιλάμε για οξεία φάση ψυχιατρικής νόσου μπορεί να συμβεί. Ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δώσει κανένα σημάδι ότι ήταν επικίνδυνος» είπε στο topontiki.gr ο Διοικητής της 2ης ΥΠΕ κ. Ροϊλός και συνέχισε: «Υπάρχουν συγκεκριμένα ψυχιατρικά πρωτόκολλα για τους επικίνδυνους ασθενείς. Οι γιατροί τους έχουν περιορισμένους ή ακόμα και σε απομόνωση μέχρι να αντιδράσουν στη θεραπεία που τους χορηγούν και να ηρεμήσουν.»

Οι ελλείψεις και η ασφάλεια των νοσηλευομένων

Αναφορικά με τις ελλείψεις προσωπικού και εάν θα μπορούσε να αποφευχθεί το τραγικό αυτό γεγονός, μίλησε στο topontiki.gr ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος:

«Οι νοσοκόμοι όταν άκουσαν τον γδούπο που έκανε ο ασθενής πέφτοντας με δύναμη από το κρεβάτι έτρεξαν αμέσως και φώναξαν τους Παθολόγους όπου έκαναν ΚΑΡΠΑ στον ασθενή περίπου μια ώρα. Υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, ωστόσο αυτές οι περιπτώσεις δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και να αποτραπούν καθώς ο 48χρονος δεν είχε δώσει καμία ένδειξη ότι βρίσκονταν σε οξεία φάση και θα μπορούσε να κάνει κακό. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι θεράποντες γιατροί εφαρμόζουν τα ψυχιατρικά πρωτόκολλα απομόνωσης για την ασφάλεια του ίδιου του ασθενούς, και των άλλων που είναι στον ίδιο θάλαμο και φυσικά του προσωπικού. Δυστυχώς όμως δεν είχε δώσει κανένα προειδοποιητικό σύμπτωμα ο ασθενής. Είναι τραγικά γεγονότα, που όμως συμβαίνουν στα ψυχιατρικά καταστήματα, ανεξαρτήτως των ελλείψεων που έχουν σε προσωπικό».

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν γίνει συνολικά τρεις φόνοι στο Δαφνί. Εκτός από τον σημερινό, τον Φεβρουάριο του 2025 ένας 47χρονος τρόφιμος τραυμάτισε θανάσιμα με γυαλί 44χρονη ασθενή. Ο δράστης είχε διαπράξει παρόμοια δολοφονία το 2023 στην Κέρκυρα.

Τον Μάιο του 2015 υπήρξε θανατηφόρος ξυλοδαρμός ανάμεσα σε δύο βαριά ψυχιατρικά περιστατικά που ήταν συγκάτοικοι.

