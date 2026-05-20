Τραγωδία στο Δαφνί: Τρόφιμος στραγγάλισε τον συγκάτοικό του (video)

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (20/5) στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 48χρονος τρόφιμος είχε έντονο επεισόδιο με έναν 59χρονο με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο.

Το επεισόδιο είχε αποτέλεσμα ο 59χρονος να στραγγαλίσει και να δολοφονήσει τον 48χρονο.

Το θύμα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το προσωπικό του νοσοκομείου, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές και το ΕΚΑΒ.

Ο 48χρονος συνελήφθη άμεσα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η ΤΔΕΕ Χαϊδαρίου, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το φονικό επεισόδιο μέσα στη νοσηλευτική μονάδα.

