Η ακτινογραφία των ελλείψεων σε Δρομοκαΐτειο – Δαφνί και τα «εντέλλεσθε»- Τι λέει στο topontiki.gr η πρόεδρος των εργαζομένων Ειρήνη Γκιτάκου

Με «μπαλώματα» και σπασμωδικές κινήσεις προσπαθεί να αντιμετωπίσει την τραγική και επικίνδυνη υποστελέχωση του ΕΣΥ, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, μετακινώντας νοσοκομειακούς γιατρούς από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από νομό σε νομό, απειλώντας ή εκδίδοντας «εντέλλεσθε».



Τελευταίο παράδειγμα είναι η εντολή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, να μετακινηθούν ψυχίατροι από το πρώην Δαφνί -νυν Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής (ΠεΔΥΨΥ)- στο Δρομοκαΐτειο, προκειμένου να καλύψουν τα επικίνδυνα κενά στη λειτουργία των εφημεριών, απειλώντας μάλιστα ότι αν δεν υπακούσουν οι γιατροί θα λάβουν και «εντέλλεσθε»!

Τα παραπάνω καταγγέλλουν ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων ΨΝΑ και η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ).

Σημειώνεται ότι οι μετακινήσεις εργαζομένων με στόχο την κάλυψη των κενών τείνει να γίνει μια πάγια κατάσταση από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερα την Καλοκαιρινή περίοδο που αυξάνονται οι ανάγκες στις υγειονομικές δομές των νησιών, λόγω τουρισμού : «Για πολλοστή φορά η ΕΙΝΑΠ τονίζει πως η πολιτική της υποστελέχωσης και της διαρκούς επιβάρυνσης των γιατρών θέτει σε κίνδυνο τόσο τους υγειονομικούς όσο και τους ασθενείς», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας, συμπληρώνοντας ότι: «δεν καλύπτονται έτσι τα σοβαρά κενά στο Δρομοκαΐτειο. Οι τεράστιες ελλείψεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αυθαίρετες μετακινήσεις».

Η ΕΙΝΑΠ απαιτεί την άμεση παύση κάθε διαδικασίας μετακίνησης γιατρών και την ουσιαστική ενίσχυση των ψυχιατρικών δομών με μαζικές μόνιμες προσλήψεις.

Η ακτινογραφία των ελλείψεων στο Δρομοκαΐτειο και το Δαφνί

Σύμφωνα με τους υγειονομικούς, στο Δρομοκαΐτειο, με βάσει του οργανογράμματος, προβλέπονται 35 οργανικές θέσεις ψυχιάτρων από τις οποίες είναι καλυμμένες μόνο οι 25, όπως αναφέρουν οι υγειονομικοί. Από αυτές τις θέσεις μόλις 18 ψυχίατροι καλύπτουν τις ανάγκες των 10 πλέον εφημεριών -κλειστών και ανοιχτών- που πραγματοποιεί το νοσοκομείο τον μήνα.

Παράλληλα στο ΨΝΑ Δαφνί, καλύπτονται μόλις οι μισές θέσεις ψυχιάτρων -46 από τις 90- που προβλέπει το οργανόγραμμα του 1986, όπως είπε στο topontiki.gr η πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Εργαζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΨΝΑ) Δαφνί Ειρήνη Γκιτάκου Ψυχολόγος.

Οι γιατροί καλούνται να καλύπτουν τις ανάγκες:

– 9 Ψυχιατρικών Κλινικών Ενηλίκων.

-3 Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

-Πολυάριθμων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης σε όλη την Αττική.

-Εξωτερικά ιατρεία και εφημερίες.

«Τώρα απειλούν το ήδη επιβαρυμένο και εξουθενωμένο προσωπικό του νοσοκομείου με “εντέλλεσθε” να μετακινείται και στο γειτονικό Δρομοκαΐτειο προκειμένου να καλύψει τρύπες με επικίνδυνο και παράνομο τρόπο για γιατρούς και ασθενείς! Την ίδια στιγμή έχει να προσληφθεί μόνιμος ψυχίατρος στην Αττική από το 2024 και έγιναν μόνο τρεις προσλήψεις», καταγγέλλει η κυρία Γκιτάκου και συνεχίζει:

«Οι λίγοι ψυχίατροι του μεγαλύτερου ψυχιατρικού νοσοκομείου των Βαλκανίων που είναι το ΨΝΑ Δαφνί, δεν φτάνουν για το ίδιο το νοσοκομείο. Έχουν φτάσει το ανώτατο όριο εφημεριών και δεν είναι ασφαλές να εξαναγκάζονται σε επιπλέον εφημερίες και μάλιστα σε ένα άλλο νοσοκομείο το οποίο δεν γνωρίζουν».

Κάτω από αυτές τις συνθήκες εργασίας δεν είναι τυχαίο το κύμα παραιτήσεων που συνεχίζεται τόσο στο Δαφνί όσο και στο Δρομοκαΐτειο, όπως μας εξηγεί.

«Ειδικά το Δρομοκαΐτειο αντιμετωπίζει δραματικά κενά καθώς δεν διαθέτει Μικροβιολογικό Τμήμα, Παθολογική Κλινική, ενώ τα κενά σε γιατρούς και νοσηλευτές είναι αμέτρητα. Οι ελλείψεις είναι τέτοιο βαθμό που οι ασθενείς είναι σαν να μεταφέρονται σε άλλες δεκαετίες…» όπως μας είπε η Ψυχολόγος και πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων.

Τι ζητούν οι εργαζόμενοι

Οι υγειονομικοί ζητούν από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

– Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις γιατρών.

-Να ενισχύσει τη δημόσια ψυχική υγεία.

-Να σταματήσουν τα εντέλλεσθαι και οι μετακινήσεις προσωπικού.

«Δεν θα διστάσουμε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις ακόμα και μέσα στο Πάσχα» προειδοποιεί η πρόεδρος των εργαζομένων τονίζοντας έτσι την κρισιμότητα της κατάστασης.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο Ρίου: Λύματα στον εξομοιωτή ακτινοθεραπειών – Εκτός από την περασμένη Τρίτη το πανάκριβο μηχάνημα – Τι λέει η διοίκηση στο topontiki.gr

Σύγχρονη χειρουργική επινεφριδίου: Νέα ελάχιστα επεμβατική τεχνική αλλάζει τα δεδομένα – Τελος το ανοιχτό χειρουργείο

Δύο νέες Ευρωπαϊκές κλινικές μελέτες για τον καρκίνο των ωοθηκών με τη συμμετοχή της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ και του Δημόκριτου