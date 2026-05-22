Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν την Κυριακή (24/5, 21:00) στο Telekom Center Athens το τρόπαιο της EuroLeague, σε έναν τελικό με έντονο ιστορικό φορτίο.

Οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στον 10ο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας τους μετά τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61, ενώ η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ λύγισε τη Βαλένθια με 105-90 και θα αναζητήσει το 12ο πρωτάθλημα Ευρώπης της ιστορίας της.

Το remake του Κάουνας στην Αθήνα

Τρία χρόνια μετά τον δραματικό τελικό του Κάουνας, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σε ματς τίτλου. Το 2023 οι Μαδριλένοι είχαν επικρατήσει με 79-78, με το καθοριστικό καλάθι του Σέρχιο Γιουλ να χαρίζει στη Ρεάλ το τρόπαιο.

Η φετινή αναμέτρηση στην Αθήνα θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες συναντώνται σε τελικό της διοργάνωσης. Η πρώτη ήταν το 1995 στη Σαραγόσα, όταν η Ρεάλ κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στον Ολυμπιακό. Ακολούθησε ο θρίαμβος των «ερυθρόλευκων» το 2013 στο Λονδίνο με 100-88, ενώ το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ πήρε ξανά το τρόπαιο, νικώντας με 78-59.

Αναλυτικά οι μεταξύ τους τελικοί:

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 61-73 (1995)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (2013)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (2015)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (2023)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (2026)

Ο Ολυμπιακός στον 10ο τελικό της ιστορίας του

Ο Ολυμπιακός συμμετέχει για 15η φορά σε Final Four και για 5η συνεχόμενη, κάτι που πετυχαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του και δεν έχει καταφέρει καμία άλλη ελληνική ομάδα. Παράλληλα, αυτή είναι η 11η παρουσία του σε Final Four τα τελευταία 17 χρόνια, επί διοίκησης Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλου, από το 2009 στο Βερολίνο.

Με τη νίκη επί της Φενερμπαχτσέ, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα εξασφάλισε τη 10η παρουσία της σε τελικό EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατακτήσει τρεις φορές το τρόπαιο, το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, ενώ φέτος αναζητούν το 4ο «αστέρι» και το πρώτο μετά από 13 χρόνια.

Η άμυνα έστειλε τους Πειραιώτες στον τελικό

Το Telekom Center Athens αποδείχθηκε γούρικο για τον Ολυμπιακό. Μπροστά στους φιλάθλους του, που έντυσαν στα «ερυθρόλευκα» το T-Center, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα επικράτησαν με 79-61 της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2025, Φενερμπαχτσέ, στον πρώτο ημιτελικό.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην είχε από την αρχή υψηλά επιθετικά ποσοστά, όμως ήταν εξαιρετικός για 40 λεπτά στην άμυνα και δεν επέτρεψε στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να διεκδικήσει ουσιαστικά την πρόκριση. Η Φενερμπαχτσέ ακολουθούσε διαρκώς στο σκορ και βρέθηκε ακόμη και στο -20.

Πρωταγωνιστές για τους Πειραιώτες ήταν ο Άλεκ Πίτερς με 17 πόντους και 3/3 τρίποντα, ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους, 2/4 τρίποντα και 5 ριμπάουντ, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15 πόντους, 2/6 τρίποντα και 3 ριμπάουντ, καθώς και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, που είχε 13 ριμπάουντ και 6 πόντους. Από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Εβάν Φουρνιέ και Τάισον Ουόρντ.

Για τη Φενερμπαχτσέ, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς είχε 17 πόντους με 4/9 τρίποντα, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ μέτρησε 16 πόντους με 1/7 τρίποντα, ενώ ο Γουέιντ Μπάλντγουιν σημείωσε 10 πόντους με 0/3 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61.

Η Ρεάλ με το know how της «Βασίλισσας»

Η «Βασίλισσα της Ευρώπης» αναδείχθηκε νικήτρια στον ισπανικό «εμφύλιο» του Telekom Center Athens και με το τελικό 105-90 πήρε το εισιτήριο για τη «μάχη» του τίτλου. Εκεί θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιό της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, απέναντι στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους έχει αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στην καταληκτική αναμέτρηση.

Απέναντι στη Βαλένθια, η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έβγαλε την απαιτούμενη διάρκεια σε άμυνα και επίθεση. Εκτέλεσε αποτελεσματικά από τα 6,75 μ., έχοντας 14/34 τρίποντα, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ, με 48 έναντι 31 συνολικά και 19 επιθετικά έναντι 9.

Η Ρεάλ πήρε την κατάσταση στα χέρια της από τη δεύτερη περίοδο και, απέναντι στην «πρωτάρα» σε Final Four Βαλένθια, δεν αγχώθηκε μέχρι το φινάλε, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 22ο τελικό της ιστορίας της.

Χεζόνια, Ντεκ και Λάιλς έκαναν τη διαφορά

Πρωταγωνιστής της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος ολοκλήρωσε τον ημιτελικό με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Σπουδαία δουλειά έκαναν επίσης ο Γκάμπριελ Ντεκ με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Τρέι Λάιλς με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ο Αντρές Φελίς με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3/4 τρίποντα, καθώς και ο Τεό Μαλεντόν με 12 πόντους.

Από την πλευρά της Βαλένθια, πάλεψαν οι Μοντέρο, Πραντίγια και Ρίβερς, που σημείωσαν από 15 πόντους, ο Κι με 13 και ο Τέιλορ με 11. Ωστόσο, το άγχος της πρώτης συμμετοχής σε Final Four θόλωσε το μυαλό των «πορτοκαλί» στα κρίσιμα σημεία.

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105.

Συναγερμός για Γκαρούμπα και υποχρεωτικό small ball

Το μεγάλο πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης ενόψει του τελικού αφορά τον Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο σέντερ των Μαδριλένων πάτησε άτσαλα στο glass floor, έπεσε στο παρκέ σφαδάζοντας από τον πόνο και αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου.

Τα νέα για την κατάστασή του δεν είναι ενθαρρυντικά, καθώς γίνεται λόγος για πρόβλημα στον Αχίλλειο. Έτσι, η Ρεάλ κινδυνεύει στον κρισιμότερο αγώνα της σεζόν να παραταχθεί με ελάχιστες λύσεις στη θέση του σέντερ.

Με τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν ήδη εκτός λόγω τραυματισμού, η απουσία του Γκαρούμπα θα αναγκάσει τον Σκαριόλο να αναζητήσει λύσεις με σχήματα small ball. Στο «5» αναμένεται να χρησιμοποιηθούν παίκτες που αγωνίζονται κυρίως ως πάουερ φόργουορντ, όπως ο Τρέι Λάιλς και ο Τσίμα Οκέκε.

Απέναντί τους θα βρεθεί ένας Ολυμπιακός που διαθέτει μία από τις κορυφαίες frontlines της Ευρώπης, με τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ, στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στη μάχη του τίτλου.

Ο Γιουλ γράφει ιστορία, πρώτη φορά σε τελικό ο Σκαριόλο

Ο τελικός της Αθήνας θα έχει ιδιαίτερη σημασία και για τον Σέρχιο Γιουλ. Ο Ισπανός γκαρντ θα αγωνιστεί για 8η φορά σε τελικό EuroLeague και θα αναζητήσει το 4ο τρόπαιο της καριέρας του, όλα με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, την οποία υπηρετεί για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Αντίθετα, για τον Σέρτζιο Σκαριόλο αυτή θα είναι η πρώτη παρουσία σε τελικό EuroLeague. Ο 65χρονος τεχνικός έχει κατακτήσει πολλούς τίτλους στην πλούσια καριέρα του στην Ευρώπη, όμως δεν έχει βρεθεί ξανά σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Χωρίς «μικρό» τελικό το πρόγραμμα

Φέτος δεν θα διεξαχθεί «μικρός» τελικός στο Final Four. Στη θέση του, οι φίλαθλοι θα παρακολουθήσουν στις 18:00 τον τελικό του Adidas Next Generation, της διοργάνωσης νέων παικτών της EuroLeague.

Στις 21:00 θα ακολουθήσει η μεγάλη μάχη του τίτλου, με τον Ολυμπιακό να κυνηγά το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του και τη Ρεάλ Μαδρίτης να θέλει να επιβεβαιώσει ξανά τον τίτλο της πολυνίκους του θεσμού.

