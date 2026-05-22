search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 00:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 23:38

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

22.05.2026 23:38
euvoia-1

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 22/5, στην Εύβοια, όταν όχημα που οδηγούσε 50χρονος κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 80 μέτρων στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό, σε σημείο όπου στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Περαστικοί οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον 50χρονο, ο οποίος βγήκε από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, καθώς και αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό, που σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανός.

Διαβάστε επίσης:

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του (Video)

Στο Καραμανδάνειο νοσηλεύεται ανήλικη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές – Ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ η λεία τους (Photos/Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

osfp real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

euvoia-1
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – Έξι διασώστες και ένα κοριτσάκι ανάμεσά τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

moto_parking
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Παρκάρισμα μηχανής στο πεζοδρόμιο: Τι ισχύει και πότε πέφτει πρόστιμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 00:28
usa_iran_chess
ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν – Σκληρό μπρα ντε φερ για πυρηνικά και Στενά του Ορμούζ

hellenic train 76- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τρένο παρέσυρε και σκότωσε άνδρα

osfp real
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague Final Four Αθήνας: Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης για 5η φορά σε τελικό μετά το Κάουνας (Videos)

1 / 3