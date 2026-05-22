Τροχαίο–σοκ στην Εύβοια: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαράδρα 80 μέτρων – Σώος ο οδηγός (Photos)

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, 22/5, στην Εύβοια, όταν όχημα που οδηγούσε 50χρονος κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 80 μέτρων στην περιοχή Άγιος, στον Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως αναφέρει το eviaonline.gr, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό, σε σημείο όπου στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι.

Περαστικοί οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τον 50χρονο, ο οποίος βγήκε από το όχημα χωρίς να έχει τραυματιστεί, παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τη ΣΕΔΔΔ Ψαχνών, καθώς και αστυνομικοί, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον οδηγό, που σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ δεν μπορεί να πιστέψει ότι είναι ζωντανός.

Διαβάστε επίσης:

Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του (Video)

Στο Καραμανδάνειο νοσηλεύεται ανήλικη που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές – Ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ η λεία τους (Photos/Video)











