Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή τους λογιστές – Ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ η λεία τους (Photos/Video)

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που τα μέλη τους διέπρατταν απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές, προχώρησε η διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Μαΐου αστυνομική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, από την υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων με τη συνδρομή επιχειρησιακών ομάδων της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το «τηλεφωνικό κέντρο» της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν 10 μέλη της, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη, τηλεφωνητές καθώς και άτομα που τους προμήθευαν με κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση που διαπράττει απάτες και ληστείες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ΄εξακολούθηση με περιουσιακό όφελος άνω των 120.000 ευρώ.

Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης και ο τρόπος δράσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι, όλοι προερχόμενοι από την ίδια κοινωνική ομάδα, είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Η οργάνωση απαρτιζόταν από διευθυντικά στελέχη, τηλεφωνητές, προμηθευτές καρτών SIM και εισπράκτορες. Οι τηλεφωνητές, αποτελούσαν το βασικό κομμάτι της δράσης της οργάνωσης, καθώς εφοδιάζονταν με κάρτες SIM και αφού ενεργοποιούσαν συνδέσεις και συσκευές, αναζητούσαν θύματα προς εξαπάτηση. Τα διευθυντικά στελέχη, τα οποία είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, επόπτευαν τους τηλεφωνητές και συντόνιζαν τις «επιχειρήσεις».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης τηλεφωνούσαν σε πολίτες χρησιμοποιώντας στοιχεία από τηλεφωνικούς καταλόγους και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές. Με διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν προβλήματα με την εφορία, διαρροές ρεύματος ή ανάγκη ασφάλισης χρημάτων και τιμαλφών, έπειθαν τα θύματα να αφήνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα σε προκαθορισμένα σημεία ή να τα παραδίδουν για δήθεν καταμέτρηση και εκτίμηση.

Η οργάνωση, για να δυσχεράνει τον εντοπισμό της, άλλαζε συχνά την εγκατάσταση των «τηλεφωνικών κέντρων» και τους αριθμούς σύνδεσης, ενώ στους χώρους τους υπήρχαν ρολά ασφαλείας και κάμερες για να ανιχνεύεται έγκαιρα τυχόν αστυνομική παρουσία.

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, 60 πακέτα καρτοκινητής τηλεφωνίας, 23 κινητά τηλέφωνα, 6.020 ευρώ, κοσμήματα, ρολόγια, χρυσαφικά, δύο αυτοκίνητα και ζυγαριά ακριβείας.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

