Ο Λιονέλ Μέσι στο club των δισεκατομμυριούχων του παγκόσμιου αθλητισμού

Ο Λιονέλ Μέσι συγκαταλέγεται πλέον επίσημα στους αθλητές με περιουσία που ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, μπαίνοντας στο ίδιο γκρουπ με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Billionaires Index, η καθαρή του αξία έχει πλέον υπερβεί αυτό το όριο.

Ο 38χρονος Αργεντινός έχει συγκεντρώσει πάνω από $700 εκατ. μόνο από μισθούς και μπόνους από το 2007 έως σήμερα, ενώ στην περιουσία του συνεισφέρουν τα εμπορικά συμβόλαια, οι επενδύσεις και τα έσοδα που απορρέουν από την παρουσία του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η οικονομική του άνοδος συνδέεται με μια μακρά πορεία επιτυχιών που ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία. Η αρχή έγινε όταν η Μπαρτσελόνα πήρε μια τολμηρή απόφαση υψηλού ρίσκου. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, οι Καταλανοί συμφώνησαν να καλύψουν τη θεραπεία αυξητικής ορμόνης του νεαρού τότε ποδοσφαιριστή, μέσα από μια άτυπη συμφωνία που είχε αποτυπωθεί σε χαρτοπετσέτα. Ο ίδιος αγωνιζόταν τότε στην τοπική ομάδα της Αργεντινής, τη Νιούελς Ολντ Μπόις, χωρίς να μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος της θεραπείας.

Η συγκεκριμένη επιλογή εξελίχθηκε σε καθοριστική επένδυση, καθώς ο Μέσι αναδείχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, οδηγώντας τόσο την Μπαρτσελόνα, όσο και την εθνική Αργεντινής, σε τίτλους και διεθνή καταξίωση.

Παρά την ιδιαίτερα υψηλή πρόταση που είχε δεχθεί από τη Saudi Pro League, η οποία έφτανε τα $400 εκατ. ετησίως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ 2022, ο Μέσι επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι. «Αν το θέμα ήταν τα χρήματα, θα είχα πάει στη Σαουδική Αραβία», είχε δηλώσει ο ίδιος τότε.

Αντίθετα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδέχθηκε συμβόλαιο που ξεπερνά τα $200 εκατ. τον χρόνο με την Αλ Νασρ, γεγονός που τον κατέστησε τον πρώτο δισεκατομμυριούχο ποδοσφαιριστή.

Το deal που άλλαξε τα δεδομένα και η επενδυτική δραστηριότητα

Η συμφωνία του Μέσι στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιορίστηκε στις αγωνιστικές απολαβές. Περιλαμβάνει συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Ίντερ Μαϊάμι, καθώς και συμφωνία revenue-sharing με την Apple για τις συνδρομές του MLS Season Pass στο Apple TV+.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Χόρχε Μας, οι συνολικές ετήσιες αποδοχές του ποδοσφαιριστή κυμαίνονται στα $70–80 εκατ., λαμβάνοντας υπόψη μπόνους, δικαιώματα και συμμετοχές στο κεφάλαιο.

Παράλληλα, η αξία της Ίντερ Μαϊάμι κατέγραψε αύξηση άνω του 20% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας περίπου τα $1,45 δισ., καθιστώντας την την πιο πολύτιμη ποδοσφαιρική ομάδα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Sportico. Η ομάδα βρίσκεται πλέον στη 16η θέση παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμη και ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Νιούκαστλ.

Την ίδια περίοδο, όπως ανέφερε ο Χόρχε Μας, οι συνδρομές στο MLS Season Pass σημείωσαν διπλασιασμό μετά την άφιξη του Μέσι στο αμερικανικό πρωτάθλημα.

Παρότι για χρόνια ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείτο ο πιο «εμπορικός» από τους δύο, ο Μέσι έχει αναπτύξει σταδιακά ένα εκτεταμένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο.

Κομβικό ρόλο στη διαχείριση των οικονομικών του έχει ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, ενώ από το 2009 την ευθύνη της επενδυτικής του εταιρείας έχει ο Ισπανός τραπεζίτης Alfonso Nebot Armisen.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο Αργεντινός εισήγαγε στην ισπανική αγορά μικρής κεφαλαιοποίησης την εταιρεία ακινήτων Edificio Rostower Socimi, με αποτίμηση περίπου $232 εκατ.. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες και εμπορικά ακίνητα, ενώ ο ίδιος έχει επενδύσει και σε αλυσίδα εστιατορίων στην Αργεντινή.

Σήμερα, πέρα από τα ποδοσφαιρικά του έσοδα, διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο επενδύσεων, χορηγιών και εμπορικών δικαιωμάτων, μετατρέποντας το brand «Messi» σε ένα από τα πιο ισχυρά αθλητικά brand παγκοσμίως.

Οι φορολογικές «περιπέτειες»

Ωστόσο, η οικονομική πορεία του Μέσι δεν υπήρξε απολύτως ομαλή. Περίπου μία δεκαετία πριν, ο ίδιος και ο πατέρας του καταδικάστηκαν στην Ισπανία για φοροδιαφυγή περίπου 4 εκατ. ευρώ, υπόθεση που σχετιζόταν με έσοδα από δικαιώματα εικόνας μέσω offshore εταιρειών.

Παρότι απέφυγε τη φυλάκιση, το συγκεκριμένο γεγονός φαίνεται να λειτούργησε ως σημείο καμπής, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο δομήθηκε και διαχειρίστηκε στη συνέχεια η περιουσία του.

