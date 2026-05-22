Ξέφρενο πάρτι στον Πειραιά για την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague (Photos/Video)

Ξέφρενο πάρτι ξεκίνησε στον Πειραιά μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague.

Οι φίλαθλοι που δεν μπόρεσαν να βρεθούν στο Telekom Center της Αθήνας παρακολούθησαν τον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρ σε διάφορα σημεία της πόλης, ζώντας την εξέλιξη κάθε φάσης με ένταση γηπέδου.

Με τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και την επιβεβαίωση της παρουσίας των Πειραιωτών στον τελικό της Κυριακής, οι δρόμοι στο λιμάνι μετατράπηκαν σε σημείο αυθόρμητων πανηγυρισμών από τους φίλους των «ερυθρόλευκων».

Κόρνες, καπνογόνα, συνθήματα και χαμόγελα συνέθεσαν το σκηνικό, με τον κόσμο να ξεσπά σε πανηγυρισμούς για μια ακόμη σπουδαία στιγμή της ομάδας του.

