Οι πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του (Video)

Τις πρώτες εικόνες του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά την αποφυλάκισή του έπειτα από 24 χρόνια κράτησης εξασφάλισε το Mega.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε ισόβια ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» αποφυλακίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών.

Ο ίδιος, στην πρώτη του δήλωση μετά την αποφυλάκισή του στο Documento αρνήθηκε για ακόμα φορά ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη.

«Μετά από 24 έτη κράτησης, αναμένω ακόμη την απάντηση στο καίριο ερώτημα: Σε ποιο χώρο έγινε η ηθική αυτουργία μου; Πότε έγινε; Τι καιρό έκανε; Ποιοι ήταν παρόντες και ποιες συγκεκριμένες λέξεις χρησιμοποιήθηκαν για να πειστούν οι φυσικοί αυτουργοί;», είπε.

