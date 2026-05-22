Σοκ σε γηροκομείο στη Βρετανία: 53χρονος υπάλληλος βίαζε ηλικιωμένες με άνοια και κατέγραφε τις επιθέσεις

Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών καταδικάστηκε στη Βρετανία ο 53χρονος Ντέιβιντ Τζόουνς, εργαζόμενος σε γηροκομείο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ηλικιωμένων γυναικών με άνοια, ενώ κατέγραφε μέρος των πράξεών του σε βίντεο.

Σύμφωνα με την Daily Mail, στη δικαστική διαδικασία αποκαλύφθηκε ότι ο κατηγορούμενος στοχοποιούσε γυναίκες σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση, εισερχόταν στα δωμάτιά τους και τα κλείδωνε πριν προχωρήσει στις επιθέσεις, τις οποίες, όπως ανέφερε ο δικαστής, διέπραττε για τη δική του «διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση».

Σε μία από τις περιπτώσεις, το θύμα δεν είχε τη δυνατότητα ομιλίας ώστε να περιγράψει τι είχε συμβεί, ενώ συγγενείς άλλης γυναίκας είχαν διακρίνει «τον φόβο στα μάτια της». Παρ’ όλα αυτά, όπως κατήγγειλαν, η διοίκηση του γηροκομείου απέρριπτε τις ανησυχίες τους, αποδίδοντας τις ενδείξεις στην επιδείνωση της άνοιας.

Τον βρήκαν σε δωμάτιο ηλικιωμένης με κατεβασμένο το παντελόνι

Το Κακουργιοδικείο του Καντέρμπερι ενημερώθηκε ότι η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν εργαζόμενος του ιδρύματος βρήκε τον Τζόουνς μέσα στο δωμάτιο ηλικιωμένης με το παντελόνι κατεβασμένο. Μετά το περιστατικό, ξεκίνησε έρευνα στο κινητό του, όπου αποκαλύφθηκε η έκταση της δράσης του.

Ο άνδρας απομακρύνθηκε άμεσα από τον χώρο, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε σε φροντίδα άλλων υπαλλήλων. Από τα ευρήματα προέκυψε και δεύτερη ταυτοποίηση θύματος μέσω φωτογραφιών που είχε τραβήξει ο ίδιος κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν υλικό παιδικής πορνογραφίας, καθώς και «πληθώρα» εικόνων που ενδέχεται να απεικονίζουν και άλλα μη ταυτοποιημένα θύματα.

Ποινή κάθειρξης 15 ετών

Ο Τζόουνς ομολόγησε την ενοχή του για δύο κατηγορίες σεξουαλικής δραστηριότητας με άτομο που πάσχει από ψυχική διαταραχή και δεν μπορούσε να συναινέσει, για σεξουαλική πράξη από φροντιστή προς άτομο με ψυχική διαταραχή, αλλά και για κατοχή άσεμνου υλικού με ανηλίκους.

Ο δικαστής Σάιμον Τζέιμς επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών, καθώς και τέσσερα χρόνια επιτήρησης μετά την αποφυλάκισή του. Σύμφωνα με την απόφαση, ο καταδικασθείς θα εκτίσει το σύνολο της ποινής, εκτός αν το Συμβούλιο Αποφυλάκισης κρίνει – μετά από τουλάχιστον δέκα χρόνια – ότι δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Ο δικαστής, απευθυνόμενος στον κατηγορούμενο, τόνισε: «Και τα δύο ηλικιωμένα θύματά σας ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα. Η μία δεν είχε καμία δυνατότητα συναίνεσης και η άλλη, επειδή δεν μπορούσε να μιλήσει, αδυνατούσε να επικοινωνήσει ή να καταγγείλει όσα υπέστη».

«Είχαν τεθεί υπό τη φροντίδα σας και το γεγονός ότι τις στοχοποιήσατε για τη δική σας διεστραμμένη σεξουαλική ικανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο αποκρουστικές παραβιάσεις εμπιστοσύνης που μπορεί να φανταστεί κανείς», πρόσθεσε ο δικαστής.

Εμφανή σημάδια κακοποίησης

Συγγενείς ενός από τα θύματα υποστήριξαν ότι υπήρχαν εμφανή σημάδια της κακοποίησης και κατηγόρησαν τη διοίκηση ότι δεν διερεύνησε επαρκώς τις σχετικές αναφορές.

Σε δήλωσή τους ανέφεραν ότι αισθάνονται «ανακούφιση» μετά την καταδίκη, ευχαριστώντας αστυνομία και εισαγγελικές Αρχές «που οδήγησαν αυτό το διεστραμμένο άτομο στη δικαιοσύνη».

«Η μητέρα μας υπέστη ακραίο φόβο, πόνο και ψυχική οδύνη χωρίς να έχει τη δυνατότητα να καταγγείλει όσα της συνέβαιναν επανειλημμένα, πόσο μάλλον να τα επεξεργαστεί ψυχολογικά», σημείωσαν.

Η οικογένεια ανέφερε ότι είχε παρατηρήσει «ραγδαία επιδείνωση» στην κατάσταση της ηλικιωμένης, με μώλωπες, κατάγματα και «φόβο στα μάτια της», ενημερώνοντας τη δομή πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

«Οι ανησυχίες μας απορρίφθηκαν, μας αντιμετώπισαν σαν υπερπροστατευτικούς συγγενείς και μας είπαν ότι ο φόβος και η επιδείνωση της κατάστασής της οφείλονταν στην άνοια», ανέφεραν. «Αυτό επέτρεψε στον Τζόουνς να συνεχίσει την κακοποιητική δράση του μέχρι που ένας πληροφοριοδότης τον έπιασε επ’ αυτοφώρω», πρόσθεσαν.

Παράλληλα εξέφρασαν απογοήτευση για το γεγονός ότι η μονάδα εξακολουθεί να φέρει αξιολόγηση «καλής λειτουργίας» από την αρμόδια Αρχή Ποιότητας Φροντίδας, παρά τις αποκαλύψεις και τη δικαστική εξέλιξη.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν, αλλά ανησυχούμε επίσης ότι αυτή δεν είναι μεμονωμένη περίπτωση», ανέφεραν.

Οι υποψίες των συναδέλφων

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, μέλη του προσωπικού είχαν ήδη εκφράσει ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Τζόουνς από το προηγούμενο έτος.

Συνάδελφός του είχε παρατηρήσει ότι επισκεπτόταν συγκεκριμένη τρόφιμο πολύ συχνότερα από το αναγκαίο, ενώ παραμελούσε άλλους ηλικιωμένους που είχε υπό τη φροντίδα του.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής υπογράμμισε ότι είναι «σχεδόν αδύνατο να υπολογιστεί η ψυχολογική βλάβη που υπέστησαν τα θύματα». Παράλληλα έκανε λόγο για «το αίσθημα προδοσίας και τη δικαιολογημένη οργή όσων εμπιστεύθηκαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στη φροντίδα του».

Μετά τη λήξη της δίκης, ο επικεφαλής της έρευνας δήλωσε: «Αντί να εκπληρώσει το καθήκον φροντίδας του, ο Τζόουνς εκμεταλλεύτηκε ευάλωτες γυναίκες για τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση». «Οι πράξεις του ήταν αποτρόπαιες και συνιστούν βαθιά παραβίαση εμπιστοσύνης», πρόσθεσε.

Ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας, ο οποίος έχει κινηθεί και νομικά κατά της δομής, σημείωσε: «Η φρικτή αυτή υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη αυστηρού ελέγχου στην πρόσληψη και εποπτεία εργαζομένων σε γηροκομεία, καθώς και τη σημασία ουσιαστικής διερεύνησης όταν οι οικογένειες εκφράζουν ανησυχίες».

Και κατέληξε: «Ο Ντέιβιντ Τζόουνς κατάφερε να διαπράττει τα αποτρόπαια εγκλήματά του ανενόχλητος εξαιτίας της αποτυχίας του γηροκομείου να ερευνήσει επαρκώς τις καταγγελίες».

