ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 22:55
Tο Ποντίκι Web

22.05.2026 21:58

Διαδηλώσεις υποστήριξης στον Ραούλ Κάστρο στην Αβάνα: «Κανείς δεν θα απαγάγει τον πατέρα μου», λέει η κόρη του 

Η Μαριέλα Κάστρο, μία από τις κόρες του πρώην ηγέτη της Κούβας Ραούλ Κάστρο, απέρριψε σήμερα κάθε ενδεχόμενο απαγωγής του πατέρα της από τις αμερικανικές δυνάμεις στην Κούβα, λίγες ημέρες μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ένας σύμμαχος της Αβάνας, είχε απαχθεί τον Ιανουάριο στο Καράκας, κατά τη διάρκεια μιας θεαματικής επιχείρησης των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων. Προηγουμένως, η αμερικανική δικαιοσύνη είχε απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του, ιδίως για «διεθνές εμπόριο ναρκωτικών» και κρατείται έκτοτε στις ΗΠΑ εν αναμονή της δίκης του.

Η κόρη του Ραούλ Κάστρο, ηλικίας 94 ετών, δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων πως «κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον, ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του ιμπεριαλισμού». Η Μαριέλα Κάστρο είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας Κάστρο που εκφράζεται δημοσίως σχετικά με το θέμα.

Σε βάρος του μικρότερου αδελφού του Φιντέλ Κάστρο (1926-2016), του ορκισμένου εχθρού της Ουάσιγκτον, απαγγέλθηκαν κατηγορίες την Τετάρτη στις ΗΠΑ, ότι διέταξε το 1996, ως υπουργός Άμυνας τότε, την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών, με κυβερνήτες μέλη μιας αντικαστρικής οργάνωσης, που πετούσαν στα ανοικτά των ακτών της Κούβας. Τέσσερις Αμερικανοί είχαν σκοτωθεί.

«Δεν φοβάμαι, διότι γνωρίζω πως δεν θα το κάνουν», συμπλήρωσε η Μαριέλα Κάστρο, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον πατέρα της, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα.

Η Μαριέλα Κάστρο, ηλικίας 63 ετών, ανέφερε πως δεν έχει συζητήσει άμεσα με τον πατέρα της το θέμα της απαγγελίας κατηγοριών: «Δεν μιλήσαμε για αυτό, όμως όταν άκουσα ότι του το είχαν αναφέρει, χαμογέλασε, σαν παλιός επαναστάτης (guerillero) που ξέρει ότι είναι ασφαλής, με το πόδι του στον αναβολέα, και ότι κανείς δεν πρόκειται να τον απαγάγει, επειδή πάντα έλεγε: “Θα πεθάνω στη μάχη, αν χρειαστεί”».

Ο Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει κανένα επίσημο αξίωμα ούτε στους κόλπους της κυβέρνησης της Αβάνας ούτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, όμως ασκεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις στη νήσο και χαίρει της αφοσίωσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η κόρη του εκτιμά ότι η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη «παραβιάζει όλα όσα προβλέπει ο νόμος στις ΗΠΑ», παρόλο που, όπως λέει, τα μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ «κάνουν ό,τι θέλουν και παραβιάζουν ακόμη και το Σύνταγμα».

Η «τακτική» τους είναι «να λένε ψέματα, να δημιουργούν αβεβαιότητα και να προκαλούν φόβο», συνέχισε. Σύμφωνα με την ίδια, η απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος του πατέρα της δεν θα έχει αντίκτυπο στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της Αβάνας και της Ουάσιγκτον.

