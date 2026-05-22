ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 22:55
Το Ford Ranger πλοηγός του Historic Acropolis Rally 2026 (photos)

Η Ford υποστηρίζει έμπρακτα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Historic Acropolis Rally, διαθέτοντας στη διοργάνωση πέντε Ford Ranger για τις ανάγκες του εμβληματικού αγώνα ιστορικών αυτοκινήτων, ο οποίος ξεκινά αύριο και ολοκληρώνεται την Κυριακή 24 Μαΐου.

Με τους γνώριμους αριθμούς «000», «00» και «0» στις πόρτες τους, τρία από τα πέντε pick-up οχήματα της Ford Pro θα εκτελέσουν χρέη πλοηγών, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τις κορυφαίες ικανότητες του pick-up μοντέλου της Ford Pro στις πιο απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες.

Ειδικά για το 2026, ο στόλος υποστήριξης περιλαμβάνει ένα Ranger Raptor, δύο Ranger Plug-In Hybrid Wildtrak και δύο πετρελαιοκίνητα Ranger Wildtrak. Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνει το πανίσχυρο Ranger Raptor, το οποίο θα οδηγεί σε ρόλο τελευταίου πλοηγού ο Λεωνίδας Α. Μανιατόπουλος (LEMAN), διαχρονικά ο πλοηγός του εθνικού μας αγώνα.

Το Historic Acropolis Rally 2026 αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι Χώματος Ιστορικών Αυτοκινήτων συγκεντρώνοντας 21 πληρώματα από το εξωτερικό και συνολικά 63 στην κατηγορία Sporting. Ύστερα από συνολικά 13 ειδικές διαδρομές και 162,52 αγωνιστικά χιλιόμετρα θα τερματίσουν στην Αθήνα με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

