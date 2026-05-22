Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Η BYD φαίνεται πως όχι μόνο μπήκε δυναμικά στην ελληνική αγορά, αλλά ήδη καταφέρνει να αφήνει πίσω της παραδοσιακές ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το νέο BYD Seal U, το οποίο μέχρι στιγμής μέσα στο 2026 καταγράφει περισσότερες ταξινομήσεις στην κατηγορία D-SUV από το Dacia Bigster στην ελληνική αγορά.

Το συγκεκριμένο SUV έχει έρθει στην Ελλάδα με πολύ επιθετική τιμολογιακή πολιτική, τεράστιους χώρους, πλούσιο εξοπλισμό και κυρίως με δύο τελείως διαφορετικές φιλοσοφίες κίνησης. Από τη μία υπάρχει η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση BEV και από την άλλη η plug-in hybrid εκδοχή DM-i, η οποία φαίνεται να έχει κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον του ελληνικού κοινού.

