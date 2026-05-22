Κωνσταντίνος Αργυρός: Ποιοι πήγαν στο πάρτι για τη γιορτή και τα γενέθλιά του – Λαμπερό «παρών» από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (photos/videos)

Τα 40 του χρόνια συμπλήρωσε την Πέμπτη 21 Μαΐου, ανήμερα και της ονομαστικής του εορτής ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής το γιόρτασε με καλούς φίλους, συγγενείς και συνεργάτες στο Baraonda.

Στο πλευρό του τραγουδιστή ήταν η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει και η φίλη του και πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε.

Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», είπε μεταξύ άλλων η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν: η Μαριέττα Χρουσαλά με τον Λέοντα Πατίτσα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο, ο Νίκος Ευαγγελάτος, η Τατιάνα Στεφανίδου, η Μαρίνα Βερνίκου με τον σύζυγό της, Μίλτο Καμπουρίδη, ο Ηλίας Μπόγδανος με τη αρραβωνιαστικιά του Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με τη σύζυγό του Ελένη, ο συνιδιοκτήτης της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, η Τάνια Μπρεάζου, ο OGE, ο Γιώργος Μανίκας, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ο Τάσος Ξιαρχό και η Ματίνα Ζάρα.

