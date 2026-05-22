ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 13:29
ΕΟΦ: Απαγορεύεται η λιανική πώληση ξηρού ανθού κάνναβης στην Ελλάδα

Απαγορεύεται πλήρως η λιανική πώληση και διάθεση ξηρού άνθους κάνναβης κάθε τύπου στην ελληνική επικράτεια. Αυτή την απόφαση εξέδωσε επίσημα ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) συμφωνα με την οποία ενημερώνει όλους τους οικονομικούς φορείς και καταναλωτές.

Η απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως περιεκτικότητας σε THC ή άλλα κανναβινοειδή και αφορά τόσο επεξεργασμένες όσο και ακατέργαστες μορφές του φυτού Cannabis Sativa L.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν. 5302/2026 (ΦΕΚ Α’ 78), άρθρα 43 παρ. 2 και 46, απαγορεύεται κάθε μορφή λιανικής πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξηρού άνθους κάνναβης προς το καταναλωτικό κοινό.

Η απαγόρευση ισχύει για:

  • προϊόντα με ή χωρίς THC,
  • προϊόντα με οποιαδήποτε περιεκτικότητα σε κανναβινοειδή,
  • άνθος προερχόμενο από ποικιλίες Cannabis Sativa L.,
  • επεξεργασμένες και ακατέργαστες μορφές.

Ο ΕΟΦ καλεί όλους τους οικονομικούς φορείς να συμμορφωθούν άμεσα με τη νομοθεσία, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική και δεν επιδέχεται εξαιρέσεις. Η ανακοίνωση τονίζει την ανάγκη «πιστής και απαρέγκλιτης τήρησης» των απαγορεύσεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο των προϊόντων κάνναβης.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιες Ελεγκτικές Αρχές θα πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους σε καταστήματα και σημεία διάθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Οι έλεγχοι θα αφορούν τόσο φυσικά καταστήματα όσο και ηλεκτρονικά σημεία πώλησης, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της απαγόρευσης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

