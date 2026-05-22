Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου οι Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο Κ. Τσιάρας κατά την άφιξή του, περιορίστηκε να πει ότι «δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου» και πως είναι έτοιμος να αποδείξει την αθωότητά του. «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.
Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη. «Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε.
Αμφότεροι κατέθεσαν υπόμνημα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.
