Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν για εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου οι Κωνσταντίνος Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Κ. Τσιάρας κατά την άφιξή του, περιορίστηκε να πει ότι «δεν υπήρχε η οποιαδήποτε ζημιά σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου» και πως είναι έτοιμος να αποδείξει την αθωότητά του. «Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη» δήλωσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης δήλωσε ότι δεν έχει υποπέσει σε καμία παράνομη πράξη. «Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης», ανέφερε.

Αμφότεροι κατέθεσαν υπόμνημα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Διαβάστε επίσης

Βουλή – Υποκλοπές: Θέμα πλειοψηφίας έθεσε ο Βορίδης με το καλημέρα της συζήτησης για την Εξεταστική – Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση (Live)

10+10 στιγμές που ξεχώρισαν από την πολιτική πρεμιέρα της Μαρίας Καρυστιανού – Το DNA της «Ελπίδας για Δημοκρατία»

Βόμβα από Δούρου: Ο Φάμελλος δεν εκλέχτηκε πρόεδρος για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει να πάει στον Τσίπρα να παραδώσει την έδρα