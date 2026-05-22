Βόμβα από Δούρου: Ο Φάμελλος δεν εκλέχτηκε πρόεδρος για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ, όποιος θέλει να πάει στον Τσίπρα να παραδώσει την έδρα

Αρχηγική εμφάνιση πραγματοποίησε το πρωί της Παρασκευής στον ΑΝΤ1 η Ρένα Δούρου, η οποία εμφανίστηκε με πλαίσιο/πλατφόρμα για τον ΣΥΡΙΖΑ και με πολλές αιχμές για την ηγεσία του κόμματος, τόσο για τους χειρισμούς της στο θέμα Πολάκη, όσο και για την προσέγγισή της στο κόμμα Τσίπρα.

Για παράδειγμα, η Ρένα Δούρου μίλησε για «νομικισμούς» στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με το αν ο Παύλος Πολάκης έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Κ.Ε. του κόμματος, λέγοντας δηκτικά ότι «σχεδόν το σύνολο της ηγεσίας μας σας τροφοδοτεί με γεγονότα, όπως είναι η διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Θεωρώ ότι αυτά λύνονται πολιτικά. Διότι μέχρι στιγμής δεν έχω παρακολουθήσει αν στελέχη έχουν μπει στους νομικισμούς του καταστατικού» σχετικά με τη συμμετοχή του διαγραφέντος από την Κ.Ο. βουλευτή στα όργανα του κόμματος.

Η βουλευτής Δυτικής Αθήνας και πρώην Περιφερειάρχης εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρή και για τη συζήτηση σχετικά με αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και ενσωμάτωσή του στο κόμμα που θα παρουσιάσει στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι «όταν έχεις έναν εκπρόσωπο του ελληνικού κοινοβουλίου, που πολίτες στήθηκαν στην κάλπη για να τον εκλέξουν, και ακούει ότι τον εξέλεξαν για να διαλύσει ένα κόμμα, αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω» και λέγοντας ότι δεν είναι εικόνα να εμφανίζονται βουλευτές να «βάζουν σε δημοπρασία» την έδρα τους.

Η Ρ. Δούρου τόνισε: «Τι θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή και τι οφείλει να γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, που είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος; Θα συζητήσουμε και θα εκτιμήσουμε πώς θα πάμε από τούδε και στο εξής, αν δεν τελεσφορήσει η ειλικρινής και συνεπής πρόταση για προοδευτική σύμπραξη το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Και θα είναι τα μέλη που θα αποφανθούν. Δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι περνούν περισσότερες ώρες στα τηλεπαράθυρα παρά εντός της Βουλής. Γιατί αυτή τη στιγμή τα μέλη μας πληγώνονται».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι οι βουλευτές που επιθυμούν να εισπηδήσουν στο κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να παραδώσουν την έδρα τους στο κόμμα, και υπενθύμισε ότι «ένας άνθρωπος ο οποίος το 2019 ήταν δέκα χρονών και το 2014 μπορεί να ήταν πέντε, δεν θυμάται ότι παρέδωσα την έδρα το 2014 για να διεκδικήσω τη μάχη για την Περιφέρεια Αττικής, όταν οι δημοσκοπήσεις μάς έφερναν εκτός δεύτερου γύρου», προσθέτοντας ότι αν «ρωτάτε εμένα τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος όταν, για οποιονδήποτε λόγο, του λέει η συνείδησή του: “Μέχρι εδώ με τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι εδώ με το ΠΑΣΟΚ, μέχρι εδώ με τη Νέα Δημοκρατία”. Φεύγει. Φεύγει. Παραδίδει την έδρα του και δίνει τον αγώνα με εκείνο που θεωρεί ότι πλέον τον εκπροσωπεί και με το οποίο θα πείσει και τους συμπολίτες του ότι είναι ορθό να εκπροσωπείται».

«Διότι προσέξτε τώρα τι γίνεται: εάν δεν ξέρουμε ποιον εκπροσωπούμε, για ποιον λόγο τον εκπροσωπούμε και ποιες είναι οι πολιτικές που ακολουθούμε, με συγχωρείτε, να κάνουμε άλλη δουλειά», τόνισε η Ρ. Δούρου.

