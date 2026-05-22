AS Company: Διψήφια άνοδος πωλήσεων και κερδοφορίας με ώθηση από ownbranded προϊόντα το 2026

Ισχυρή αύξηση πωλήσεων και σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η AS Company κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την εταιρεία να εμφανίζει βελτιωμένες επιδόσεις σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων πιέσεων στην αγορά.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 10,48% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στην εποχικότητα της αγοράς όσο και στη στρατηγική ενίσχυσης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία των μεγεθών διαδραμάτισε η μετατόπιση της πασχαλινής περιόδου, καθώς το Πάσχα εορτάστηκε νωρίτερα σε σχέση με το 2025, επηρεάζοντας χρονικά τη ζήτηση μεταξύ πρώτου και δεύτερου τριμήνου. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η εικόνα της εταιρείας δείχνει πως η ανάπτυξη δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην εποχικότητα, αλλά και στη διεύρυνση των κατηγοριών προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν τα own branded προϊόντα της εταιρείας, τα οποία πλέον αντιστοιχούν περίπου στο 40% των συνολικών πωλήσεων. Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο το ποσοστό αυτό να προσεγγίσει το 50% τα επόμενα χρόνια, επιδιώκοντας μεγαλύτερο έλεγχο στα περιθώρια κέρδους και μικρότερη εξάρτηση από τρίτα brands.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε και στα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου. Τα EBITDA του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 21,51%, καταγράφοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανόδου σε σχέση με τις πωλήσεις. Η βελτίωση αποδίδεται τόσο στην αύξηση του όγκου πωλήσεων όσο και στην ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους.

Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης EBITDA προς κύκλο εργασιών διαμορφώθηκε στο 20,56%, στοιχείο που καταδεικνύει την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει τη λειτουργική της αποδοτικότητα σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων στο κόστος.

Παράλληλα, η AS Company διατήρησε ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Στις 31 Μαρτίου 2026 ο όμιλος εμφάνιζε μηδενικό δανεισμό και υψηλά ταμειακά διαθέσιμα, εικόνα που σύμφωνα με τη διοίκηση επιβεβαιώνει τη συντηρητική πολιτική διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ισχυρή ρευστότητα θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομία εξακολουθεί να επηρεάζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και αυξημένο κόστος μεταφορών και πρώτων υλών.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία επισημαίνει ότι το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές από την αρχή του 2026, με τις διαταραχές σε βασικούς εμπορικούς διαδρόμους να συνεχίζουν να επιβαρύνουν την παγκόσμια αγορά και να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για την πορεία της χρονιάς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους αλλά και στην περαιτέρω ενίσχυση των κατηγοριών προϊόντων που εμφανίζουν μεγαλύτερη δυναμική.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκονται οι κατηγορίες own branded, τα προϊόντα baby αλλά και η αγορά lifestyle/kidult, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζει αυξημένη ανάπτυξη διεθνώς, καθώς ολοένα και περισσότεροι ενήλικες καταναλωτές στρέφονται σε συλλεκτικά ή ψυχαγωγικά προϊόντα.

Η εταιρεία επιδιώκει να αξιοποιήσει τη μεταβολή των καταναλωτικών τάσεων, επενδύοντας σε κατηγορίες με μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης αλλά και υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Παράλληλα, η AS Company συνεχίζει να διατηρεί σταθερή πολιτική ανταμοιβής των μετόχων της. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στόχος παραμένει η ελάχιστη ετήσια μερισματική απόδοση 5%, υπολογιζόμενη βάσει του τρίμηνου VWAP της μετοχής.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ευστράτιος Ανδρεάδης δήλωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 εξελίχθηκε θετικά παρά το περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, υπογραμμίζοντας ότι η χρονική μετατόπιση του Πάσχα επηρεάζει τη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των τριμήνων.

Όπως ανέφερε, η διοίκηση αξιολογεί διαρκώς τα νέα δεδομένα της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του κόστους αλλά και στη στοχευμένη ανάπτυξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε κατηγορίες που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας για την επόμενη φάση ανάπτυξης του ομίλου.

