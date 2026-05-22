Penélope Cruz: Ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο standing ovation στις Κάννες (videos)

Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ των Καννών, μετά το διάρκειας είκοσι λεπτών standing ovation που επεφύλασσαν οι θεατές για τη νέα της ταινία.

A 20-minute ovation for ‘La Bola Negra’ at #Cannes2026



Penélope Cruz is supported by her co-stars as they take in all the emotions and applause pic.twitter.com/DgFxWF002q May 21, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο φιλμ «La Bola Negra» των Χαβιέρ Καλβό και Χαβιέρ Αμπρόσι και έδωσε το «παρών» στην 79η διοργάνωση μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για την πρεμιέρα.

Μετά την προβολή, το κοινό μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα χάρισε ένα χειροκρότημα είκοσι λεπτών σε όσους αποτέλεσαν μέρος της παραγωγής, με την Πενέλοπε Κρουζ να αδυνατεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η ταινία La Bola Negra συνδέει τις ζωές τριών ανδρών μέσα από διαφορετικές περιόδους, φωτίζοντας ζητήματα σεξουαλικότητας, επιθυμίας, πόνου και παρακαταθήκης. Το σενάριο είναι βασισμένο στις σελίδες ενός ημιτελούς έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Veinte minutos de ovación (según Deadline) dan para mucho.



Aquí, algunos momentos de lágrimas y felicidad durante los aplausos que recibió el equipo de LA BOLA NEGRA en #Cannes2026: pic.twitter.com/pFxrYYYrko — Marta (@3martamp) May 21, 2026

Πέρα από την Πενέλοπε Κρουζ, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Γκλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντάου, Κάρλος Γκονζάλες, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένας και ο Ισπανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός.

