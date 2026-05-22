search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:18
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.05.2026 09:48

Penélope Cruz: Ξέσπασε σε κλάματα μετά το 20λεπτο standing ovation στις Κάννες (videos)

22.05.2026 09:48
CRUZ_CANNES

Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ των Καννών, μετά το διάρκειας είκοσι λεπτών standing ovation που επεφύλασσαν οι θεατές για τη νέα της ταινία.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στο φιλμ «La Bola Negra» των Χαβιέρ Καλβό και Χαβιέρ Αμπρόσι και έδωσε το «παρών» στην 79η διοργάνωση μαζί με τους υπόλοιπους συντελεστές για την πρεμιέρα.

@enzopelusoo Penélope Cruz gets emotional during the standing ovation for La Bola Negra by Javier Ambrossi and Javier Calvo. Do we have the Palme d’Or winner? #cannes #cannesfilmfestival #penelopecruz #movie #spain ♬ audio originale – enzopelusoo

Μετά την προβολή, το κοινό μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα χάρισε ένα χειροκρότημα είκοσι λεπτών σε όσους αποτέλεσαν μέρος της παραγωγής, με την Πενέλοπε Κρουζ να αδυνατεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

Η ταινία La Bola Negra συνδέει τις ζωές τριών ανδρών μέσα από διαφορετικές περιόδους, φωτίζοντας ζητήματα σεξουαλικότητας, επιθυμίας, πόνου και παρακαταθήκης. Το σενάριο είναι βασισμένο στις σελίδες ενός ημιτελούς έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.

Πέρα από την Πενέλοπε Κρουζ, στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Γκλεν Γκλόουζ, Μιγκέλ Μπερναρντάου, Κάρλος Γκονζάλες, Λορέντσο Τζουρτζόλο, Λόλα Ντουένας και ο Ισπανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Quentin Tarantino – Brad Pitt: Ο άγνωστος καβγάς στα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood»

Κριτική ταινίας: «Αρκουδότρυπα» – Η ελληνική επαρχία σε νέα έκδοση

O Mick Jagger θα πρωταγωνιστήσει σε γοτθικό δράμα με ένα λαμπερό καστ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ILIOPOULOS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σόου του Μάριου Ηλιόπουλου με την ΑΕΚ τώρα και σε video του Abaluben – «Δέστε τις ζώνες» 

BYD_SEAL_024
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το μεγάλο SUV της BYD που πουλάει φέτος περισσότερο από Dacia στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

darina_yotova_new
MEDIA

Eurovision 2027: Έναν «σκασμό» ευρώ θα στοιχίσει η διοργάνωση στη Βουλγαρία

odysseia
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ζήτησε 16 εκατ. ευρώ επιχορήγηση από το ΥΠΠΟ ως… «Παραμύθι του Τσάρλι», θα λάβει 6,5

serresAEL11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μόνο στην Ελλάδα: Οι ομάδες που έπεσαν κατηγορία ζητούν προεκλογικό δώρο από την κυβέρνηση να μην… τις ρίξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 11:18
oaka-basket-euroleague
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Final-4 Euroleague: Χάος με τα εισιτήρια, δεν τα έχουν παραλάβει εκατοντάδες οπαδοί – Σενάριο για αλλαγή ώρας των ημιτελικών

kokkalis_2405_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και ο Βασίλης Κόκκαλης θεωρεί ότι έκλεισε ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κρατάει την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ

opke_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα οι 16 από τους 77 κατηγορούμενους για το κύκλωμα ναρκωτικών και την απάτη μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

1 / 3