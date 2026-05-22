Τα νέα κόμματα και η παγίδα (ή μπλόφα Μητσοτάκη;) με τον χρόνο των εκλογών

Μέχρι και τις παραμονές του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο χρόνος των εκλογών παρέμενε ένα ζήτημα τυλιγμένο σε ασάφεια, ίσως και σκόπιμη.

Κορυφαία στελέχη της Πειραιώς απέφευγαν να δώσουν καθαρή απάντηση, αφήνοντας να πλανάται η αίσθηση ότι η κάλπη μπορεί τελικά να στηθεί ακόμη και προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα ενδεχόμενο που τροφοδότησε σενάρια και υπολογισμούς σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα, καθώς κάθε πλευρά προσπαθούσε να προσαρμόσει τη στρατηγική της σε ένα τοπίο που έμενε επίτηδες θολό.

Η εικόνα άλλαξε όταν η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσαν ότι τα κόμματά τους έρχονται μέσα στον Μάιο. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο πρωθυπουργός φρόντισε να βάλει τέλος στις εικασίες. Τρεις φορές ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και άλλες δύο επανέλαβε την ίδια πρόθεση, με τη μία από αυτές να έρχεται με αφορμή την επίσκεψή του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η επανάληψη δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια συστηματική προσπάθεια να κλείσει οριστικά το παράθυρο της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες που κάποια στιγμή το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου είχε ανοίξει.

Πίσω από αυτό το μπρος πίσω για τον χρόνο των εκλογών ίσως να κρύβεται κάτι περισσότερο από μια απλή διευκρίνιση. Δεν αποκλείεται να επρόκειτο για μπλόφα ή, ακριβέστερα, για ένα πολιτικό παιχνίδι με στόχο να αποκαλυφθούν νωρίς οι νέοι σχηματισμοί. Αν εμφανίζονταν λίγο πριν τις εκλογές, θα γλίτωναν μια μακρόχρονη και διεισδυτική κριτική. Με την αίσθηση όμως ότι η κάλπη πλησιάζει, πιέστηκαν να βγουν στο προσκήνιο μήνες νωρίτερα, εκτεθειμένοι σε έναν ολόκληρο κύκλο ελέγχου.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που από χθες το βράδυ είναι πλέον πραγματικότητα, μπαίνει τώρα στο μικροσκόπιο. Η κριτική δεν θα έρθει μόνο από την κυβέρνηση. Θα αναλυθούν οι απόψεις και οι ιδέες του, θα εξεταστούν τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν, η πολιτική τους διαδρομή, η προέλευσή τους και τα όσα λένε στις συνεντεύξεις τους, ακόμη και σε περιφερειακά μέσα. Παράλληλα, η ίδια η κ. Καρυστιανού θα δεχθεί πίεση να μιλήσει δημοσίως και όχι μόνο σε προστατευμένο περιβάλλον, εκεί όπου το αφήγημα ελέγχεται ευκολότερα.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ακριβώς αυτή η έκθεση στη δημοσιότητα θα δώσει στα νέα κόμματα την πραγματική τους διάσταση. Το καινούργιο, όσο παραμένει αδιερεύνητο, αποκτά πάντα μεγαλύτερες διαστάσεις από τις πραγματικές. Μόλις αναλυθεί, αποκρυπτογραφηθεί και εκτεθεί στο φως, εμφανίζεται στα πραγματικά του μεγέθη. Αυτή η λογική διατρέχει τη στρατηγική της κυβέρνησης απέναντι στους νέους ανταγωνιστές της και εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, γιατί η Πειραιώς δεν φοβήθηκε την πρόωρη ενεργοποίηση του ανταγωνισμού.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τις δημοσκοπήσεις. Στην κυβέρνηση περιμένουν ότι οι πρώτες μετρήσεις θα είναι παραπάνω από το πραγματικό θετικές για τα δύο νέα κόμματα. Όσο όμως ο χρόνος προχωρεί και αποκαλύπτεται το τι και το πώς πίσω από τους σχηματισμούς, τόσο ο καθένας θα καταλαμβάνει τη θέση που πραγματικά του αναλογεί στο πολιτικό σκηνικό. Η αρχική ώθηση, εκτιμούν στο Μαξίμου, θα υποχωρήσει μόλις το αφήγημα συναντήσει τον έλεγχο της καθημερινής επικαιρότητας.

Μένει ανοιχτό ένα κρίσιμο ερώτημα. Αν ο πρωθυπουργός, επιδιώκοντας την πρόωρη αποκάλυψη των κομματικών σχηματισμών, έστησε συνειδητά ένα παιχνίδι με τον χρόνο των εκλογών, τότε κάποιοι ενδέχεται να έπεσαν στην παγίδα. Η Μαρία Καρυστιανού και ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξαν να κινηθούν μέσα στον Μάιο, σε μια συγκυρία που η αντιπολίτευση θα προτιμούσε ίσως να αξιοποιήσει διαφορετικά. Αν οι εκλογές γίνουν τελικά την άνοιξη του 2027, τα δύο κόμματα θα έχουν μπροστά τους έναν μακρύ δρόμο εκτεθειμένα στην κριτική, χωρίς το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού.

Σε στελέχη της Πειραιώς αποδίδεται η εκτίμηση ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό, όχι επειδή θα κριθεί κάτι οριστικά, αλλά επειδή θα φανεί αν τα νέα κόμματα διαθέτουν την πολιτική συγκρότηση και τα πρόσωπα για να αντέξουν τη φθορά ενός κανονικού προεκλογικού κύκλου. Στην αντίπερα όχθη, όσοι παρακολουθούν τις κινήσεις των νέων σχηματισμών αντιτείνουν ότι η πρόωρη έκθεση μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, δίνοντας χρόνο στα κόμματα να οργανωθούν, να διορθώσουν λάθη και να εδραιωθούν πριν την κάλπη. Ποια από τις δύο αναγνώσεις θα επιβεβαιωθεί, θα το δείξουν οι επόμενες εβδομάδες.

