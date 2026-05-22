Υποκλοπές: Σε εκρηκτικό κλίμα συνεδριάζει η Βουλή – Προς αποχώρηση η αντιπολίτευση αν η πλειοψηφία ζητήσει 151 ψήφους για να περάσει η Εξεταστική

Εκρηκτικό αναμένεται σήμερα το σκηνικό στη Βουλή όπου συζητείται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, μετά και την αρχειοθέτηση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κ Τζαβέλλα, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις αρχές Μαρτίου.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, την οποία στηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μπορεί να περάσει με 120 ψήφους, εκτός κι αν η κυβερνητική πλειοψηφία επικαλεστεί ζητήματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής», προκειμένου να ανέβει ο πήχης και να απαιτηθούν 151 θετικές ψήφοι. Σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντως απέφυγε να ανοίξει τα χαρτιά της στη Διάσκεψη των Προέδρων την Τετάρτη.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης «ακονίζουν μαχαίρια» αναμένοντας τη στάση που θα κρατήσει η πλειοψηφία και την οποία αναμένεται να κάνει γνωστή στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης ο εισηγητής της ΝΔ Μάκης Βορίδης.

Εφόσον η πλειοψηφία εμείνει στην άποψη αυτή, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο ομαδικής αποχώρησης των κομμάτων της αντιπολίτευσης, είτε νωρίς είτε πριν την ψηφοφορία, ενώ στο τραπέζι παραμένουν και τα κορυφαία κοινοβουλευτικά όπλα, όπως η πρόταση δυσπιστίας.

Το κλίμα είναι τεταμένο από την αρχή της εβδομάδας και ειδικά μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για την ακρόαση του Διοικητή της ΕΥΠ Θ. Δεμίρη, την Τετάρτη, την οποία ακολούθησε η κόντρα για την διαρροή διαλόγου του με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Την ίδια μέρα το ΠΑΣΟΚ είχε μιλήσει για «προαναγγελθείσα θεσμική εκτροπή» προειδοποιώντας την κυβερνητική πλειοψηφία να μην διανοηθεί «να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων».

Χθες, εν είδει προοιμίου, ξέσπασε μια πρώτη κόντρα, κατά της συζήτηση για την Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή τη διαρροή των διαλόγων με τον κ. Δεμίρη. Σημειώνεται πως στην ομιλία του χθες το βράδυ ο υπουργός Δικαιοσύνης φάνηκε να υποβαθμίζει την δικαστική απόφαση του Μαρτίου λέγοντας πως «δεν γίνεται να αναγορεύεται σε μείζον δικαστήριο το Μονομελές Πλημμελειοδικείο».

Επίσης, η Χαριλάου Τρικούπη, μεταξύ άλλων έκανε χθες το εξής σχόλιο: «Ανυπομονούμε για την αυριανή ομιλία του κ. Βορίδη, όταν ως αποδεδειγμένος στόχος του predator, θα επιχειρηματολογεί ότι δεν διακυβεύτηκε η εθνική ασφάλεια αλλά θα την επικαλεστεί για να αλλάξει η διαδικασία ψηφοφορίας και να απορριφθεί η εξεταστική επιτροπή για τις παράνομες παρακολουθήσεις».

