Κόντρα Ανδρουλάκη – Φλωρίδη για υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ με σφήνα Κωνσταντοπούλου 

Κόντρα μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ξέσπασε κατά τη συζήτηση για την Προανακριτική με αφορμή τα όσα είπε ο πρώτος κατά την τοποθέτησή του για τις υποκλοπές και ειδικά σε σχέση με τη χθεσινή αντιπαράθεση για την διαρροή του διαλόγου με τον Διοικητή της ΕΥΠ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.

«Σφήνα» και από την πρόεδρο της Ζωής Κωνσταντοπούλου που φαίνεται «τα είχε μαζεμένα» στον υπουργό στον απόηχο ειρωνικές αναφορές του για την ίδια, την Τρίτη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι χθες κατέρρευσαν όλα όσα του καταλογίζουν επί τρεισίμιση χρόνια, γαλάζια στελέχη και «τα καλαπληρωμένα νερομπίστολα του Μαξίμου», με τα όσα είπε ο κ. Δεμίρης, διοικητής της ΕΥΠ, στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας. Και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ότι επιδεικνύουν επιλεκτική ευαισθησία όταν ενοχλούνται για την παραβίαση του απορρήτου, ενώ δεν έχουν ενοχληθεί από πλείστες όσες αντιδημοκρατικές ενέργειες και παραβιάσεις του κανονισμού από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Επί τρεισήμισι χρόνια, σημείωσε ειδικότερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπουργοί, στελέχη και τα καλοπληρωμένα νερομπίστολα του Μαξίμου «μας έλεγαν γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί για τους λόγους της παρακολούθησής του, τι φοβάται, τι έχει κάνει; Χθες ρώτησα το κ. Δεμίρη ποιοι είναι οι λόγοι της παρακολούθησής μου και πού έχουν καταγραφεί και μας απάντησε ευθαρσώς ότι δεν γνωρίζει τους λόγους και δεν έχουν καταγραφεί».

«Η απάντηση», είπε, «αντί να ντραπούνε και να κρυφτούνε, ήταν να μας απειλήσουν».

«Είναι κρατικό μυστικό η αλήθεια;» διερωτήθηκε για να απαντήσει αμέσως πως «η αλήθεια βλάπτει το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου».

Σφοδρά πυρά σε Κακλαμάνη για “αλά καρτ” ευαισθησίες

Στο σημείο αυτό τα πυρά του στράφηκαν και κατά του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο οποίος χθες είχε ανακοινώσει έρευνα για την προέλευση της διαρροής.

Ο κ. Κακλαμάνης, σημείωσε «είχε το θράσος να κάνει αυτή την ανακοίνωση» και ανατρέχοντας στο 2022, σημείωσε ότι όταν είχε ξαναέρθει η ΕΥΠ στη Βουλή, το τότε στέλεχος της κυβέρνησης κ. Καραγκούνης είπε βγαίνοντας “σήμερα αποσαφηνίστηκε ότι ουδέποτε ο πρωθυπουργός στο γραφείο του ενημερώθηκε για κάποια άρση”, τότε γιατί δεν κάνατε τίποτα, αλά καρτ;».

«Τώρα που μάθαμε την αλήθεια είναι απειλή και τότε σκοτάδι;» είπε με οργισμένο ύφος. «Δεν έχετε όριο στη φαυλότητα» συνέχισε, καταγγέλλοντας συνολικά την κυβερνητική πλειοψηφία, «απειλεί την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από το στόμα του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά όχι ο δημόσιος εκβιασμός Ντίλιαν στον Μητσοτάκη, ή ότι κάποιοι έχουν υποκλέψει υλικό από τους 4 αρχηγούς των ΕΔ και δεν κάνετε τίποτα».

Επανερχόμενος στον πρόεδρο της Βουλής και τις «αλά καρτ ευαισθησίες» όπως είπε ανέφερε: «Όταν στο δικαστήριο ο κ. Τρίμπαλης είπε ότι είχε από τον κ. Λαβράνο τις ερωτήσεις που του έκαναν μετά οι βουλευτές της Εξεταστική Επιτροπή, δεν ενοχληθήκατε για να διατάξετε έρευνα για το ποιος οργάνωσε τη χάλκευση ενός ανώτατου θεσμού του κοινοβουλίου; Όταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Βουλής τα 3/5 για τις ανεξάρτητες αρχές τα έκανε 2,8/5 δεν ενοχληθήκατε; Όταν ο Μητσοτάκης εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και έστειλε τους βουλευτές νωρίς για ύπνο για να προστατέψει Βορίδη και Αυγενάκη, δεν ενοχληθήκατε; Και μάλλον, δεν θα ενοχληθείτε ούτε αύριο, όταν ακούω από στελέχη της ΝΔ ότι είναι πιθανό το σενάριο, και η Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές που εγκρίθηκε το 22 με 120, αύριο να εγκριθεί με 151».

Φλωρίδης: Βαρύτατες πολιτικές ευθύνες για το απόρρητο

Μετά την ομιλία Ανδρουλάκη, παίρνοντας τον λόγο ο Γιώργος Φλωρίδης στάθηκε στο θέμα της διαρροής σημειώνοντας,«χθες υπήρξε η βαθύτατη προσβολή της διάταξης του 43 Α» που προβλέπει ότι «οι συζητήσεις στην Επιτροπή και Διαφάνειας για υποθέσεις της ΕΥΠ είναι απόρρητες και τα μέλη αυτής δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο και μετά τη λήξη της θητείας τους».

«Υπάρχουν βαρύτατες πολιτικές ευθύνες» για αυτή την παραβίαση είπε, καθώς « αυτή η διάταξη δε μπήκε τυχαία, μπήκε για να προστατέψει την ΕΥΠ η οποία λειτουργεί ως προστασία της χώρας». «Αν κατά καιρούς μπορεί κανένας να ασκεί κριτική στον τρόπο που δρα η ΕΥΠ, στις κρίσιμες στιγμές που η πατρίδα μας αντιμετώπισε η κίνδυνο, η υπηρεσία αυτή λειτούργησε έγκαιρα για να το αποφύγουμε».

Παίρνοντας ξανά τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε πως «ο κ. Φλωρίδης ενοχλείται από διαρροές που απειλούν την εθνική μας ασφάλεια» και απευθυνόμενος όπως είπε σε όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν ρώτησε «πώς απειλείται η εθνική ασφάλεια με τη δημοσιοποίηση μιας ερώτησης και μίας απάντησης» διαβάζοντας το σχετικό απόσπασμα και συνοψίζοντας ότι η απάντηση Δεμίρη ήταν «δε γνωρίζω τους λόγους, δεν υπάρχει χαρτί».

«Η ασφάλεια του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ απειλείται» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε υψηλούς τόνους και καλώντας τον Γιώργο Φλωρίδη – τον οποίο λίγο μετά συμπεριέλαβε στον χαρακτηρισμό «γενιτσαρικό τάγμα» – να τον κοιτάξει στα μάτια «Κοιτάχτε με στα μάτια, με γνωρίζετε τρεις δεκαετίες» είπε, «αν για εσάς αφήνουν υπονοούμενα τρία χρόνια εσείς τι θα κάνατε, θα σιωπούσατε».

Κωνσταντοπούλου: «δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε, αλλά είστε ταγμένος στην συγκάλυψη»

Μετά την απάντηση Ανδρουλάκη τον λόγο πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ήδη επιχειρούσε να παρέμβει κατά την τοποθέτηση Φλωρίδη φωνάζοντας από την άκρη της αίθουσας στον υπουργό «δεν ντρέπεστε;». επανειλλημένα

«Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Αλλά πρέπει να σας πω ότι εμένα ως δικηγόρο με τη στάση σας, με τα λόγια σας και με την παρουσία σας σήμερα, με βοηθάτε πάρα πολύ γιατί αποδεικνύετε ότι όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι απλώς συνωμοτήσατε με υπόλογα πρόσωπα όπως ο κ. Βορίδης για να βγάλετε από τη μέση την κ. Παπανδρέου από το ελληνικό τμήμα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Αλλά και ότι είστε ταγμένος στη συγκάλυψη και σας έχει πάρει είδηση η ευρωπαϊκή εισαγγελία και ο ελληνικός λαός, και άλλοι φορείς της δικαιοσύνης».

Υπερασπιζόμενη δε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ σημείωσε «Απειλείτε τον κ. Ανδρουλάκη ότι παρουσίασε μυστικά του κράτους και θα κάνετε έρευνα για κακούργημα; Αστειεύεστε;».

